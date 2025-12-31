Silvester: So lange haben die Geschäfte heute geöffnet

Vorsicht: Viele Geschäfte schließen zu Silvester früher als gewohnt.

Die gesetzlichen Regelungen erlauben den Handel bis 17 Uhr und den Verkauf von Lebensmitteln bis 18 Uhr. Trotzdem schließen viele Geschäfte früher. Hofer macht bereits um 15 Uhr zu, Lidl lässt Kundinnen und Kunden bis 16 Uhr hinein. Billa und Billa Plus haben bis 17 Uhr offen. Penny zieht den Schlussstrich bereits um 13 Uhr. Bei Spar, Eurospar und Interspar gibt es große Unterschiede. Die Spar-Filialen sperren um 15 Uhr, andere wie die Interspar-Märkte am Hauptbahnhof oder bei Wien Mitte lassen den Betrieb bis 20 Uhr weiterlaufen. Bipa-Filialen haben am Silvestertag bis 14 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten in Einkaufszentren

Auch in den Einkaufszentren ist frühes Kommen entscheidend. Das Auhof Center sperrt ebenso wie das Kaufhaus Gerngross um 15 Uhr zu. In der Millennium City und im Huma Eleven endet das Shoppingerlebnis bereits um 14 Uhr. Im Donau Zentrum und in der SCS ist ebenfalls um 14 Uhr Schluss, nur die Lebensmittelläden dort dürfen bis 15 Uhr verkaufen. Die Lugner City bleibt als eine der letzten Bastionen bis 17 Uhr offen.

Apotheken haben bis 12 Uhr geöffnet

Wer noch spät auf der Suche nach Blumen, Süßwaren oder Silvesterartikeln ist, wird in Spezialgeschäften fündig. Diese dürfen bis 20 Uhr offenhalten, wenn sie es wollen. Die Apotheken beenden den regulären Betrieb bereits um 12. Danach übernehmen Bereitschaftsdienste in ganz Wien.

Kurz vor dem Jahreswechsel herrscht also in vielen Geschäften Hochbetrieb. Ohne Überblick endet der Silvestereinkauf schnell im Stress. Wer rechtzeitig loszieht, sichert sich jedoch noch alles, was es für einen gelungenen Abend braucht.