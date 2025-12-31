Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.200 aktien up +2.38% Andritz AG 66.75 aktien up +1.14% BAWAG Group AG 129.00 aktien up +2.06% CA Immobilien Anlagen AG 22.520 aktien down -0.27% CPI Europe AG 15.720 aktien up +0.83% DO & CO Aktiengesellschaft 207.00 aktien up +1.47% EVN AG 27.150 aktien up +1.5% Erste Group Bank AG 102.90 aktien up +1.78% Lenzing AG 23.400 aktien up +0.43% OMV AG 47.520 aktien up +0.89% Oesterreichische Post AG 31.100 aktien up +1.14% PORR AG 32.150 aktien up +1.42% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.300 aktien up +1.65% SBO AG 27.250 aktien up +0.55% STRABAG SE 81.00 aktien up +2.66% UNIQA Insurance Group AG 15.460 aktien up +1.18% VERBUND AG Kat. A 62.00 aktien up +1.22% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.20 aktien up +2.6% Wienerberger AG 30.620 aktien up +1.26% voestalpine AG 37.780 aktien up +0.69%
  1. oe24.at
  2. Business
Silvester: So lange haben die Geschäfte heute geöffnet
© Getty Images

Letzte Einkäufe

Silvester: So lange haben die Geschäfte heute geöffnet

31.12.25, 08:41
Teilen

Vorsicht: Viele Geschäfte schließen zu Silvester früher als gewohnt.  

Die gesetzlichen Regelungen erlauben den Handel bis 17 Uhr und den Verkauf von Lebensmitteln bis 18 Uhr. Trotzdem schließen viele Geschäfte früher. Hofer macht bereits um 15 Uhr zu, Lidl lässt Kundinnen und Kunden bis 16 Uhr hinein. Billa und Billa Plus haben bis 17 Uhr offen. Penny zieht den Schlussstrich bereits um 13 Uhr. Bei Spar, Eurospar und Interspar gibt es große Unterschiede. Die Spar-Filialen sperren um 15 Uhr, andere wie die Interspar-Märkte am Hauptbahnhof oder bei Wien Mitte lassen den Betrieb bis 20 Uhr weiterlaufen. Bipa-Filialen haben am Silvestertag bis 14 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten in Einkaufszentren

Auch in den Einkaufszentren ist frühes Kommen entscheidend. Das Auhof Center sperrt ebenso wie das Kaufhaus Gerngross um 15 Uhr zu. In der Millennium City und im Huma Eleven endet das Shoppingerlebnis bereits um 14 Uhr. Im Donau Zentrum und in der SCS ist ebenfalls um 14 Uhr Schluss, nur die Lebensmittelläden dort dürfen bis 15 Uhr verkaufen. Die Lugner City bleibt als eine der letzten Bastionen bis 17 Uhr offen.

Apotheken haben bis 12 Uhr geöffnet

Wer noch spät auf der Suche nach Blumen, Süßwaren oder Silvesterartikeln ist, wird in Spezialgeschäften fündig. Diese dürfen bis 20 Uhr offenhalten, wenn sie es wollen. Die Apotheken beenden den regulären Betrieb bereits um 12. Danach übernehmen Bereitschaftsdienste in ganz Wien.

Kurz vor dem Jahreswechsel herrscht also in vielen Geschäften Hochbetrieb. Ohne Überblick endet der Silvestereinkauf schnell im Stress. Wer rechtzeitig loszieht, sichert sich jedoch noch alles, was es für einen gelungenen Abend braucht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden