Dinner for One
© ORF/DR.DK

"Same Procedure"

Dinner for One: Der Slvester-Klassiker im Video

31.12.25, 00:02
An Silvester dürfen diese Szenen keinesfalls fehlen. 

Die Schwarz-Weiß-Komödie von 1963 ist hierzulande an Silvester schon lange Tradition. Die 18-minütige Zwei-Personen-Show um einen Butler, eine Aristokratin und deren 90. Geburtstag darf in keinem Haushalt fehlen.

Die Briten werden heuer übrigens zum ersten Mal in den Genuss des Sketches kommen. "Dinner for One" will der TV-Sender Sky Arts als erster überhaupt auf der Insel zum Jahreswechsel zeigen, wie er am Dienstag mitteilte. Die 18-minütige Zwei-Personen-Show um einen Butler, eine Aristokratin und deren 90. Geburtstag hat demnach ihren Sendeplatz am frühen Abend des 31. Dezember.

Hier der Klassiker im Video:


So gut wie unbekannt auf der Insel

Die seinerzeit in Hamburg vom NDR aufgezeichnete Komödie war in Deutschland erstmals 1972 zu Silvester gezeigt worden - und von da an alljährlich. Auch beim ORF ist die Sendung ein Fixstarter im Silvesterprogramm. In Großbritannien hingegen ist der Sketch mit dem britischen Komiker Freddie Frinton als Butler James und May Warden als Miss Sophie so gut wie unbekannt.

Im November stand "Dinner for One" allerdings schon beim Comedy-Filmfestival "Scoff" im schottischen Campbeltown auf dem Programm. "Vielleicht kann Sky Arts hier in Großbritannien eine neue Tradition schaffen für diese brillante, beliebte Show", sagte ein Sprecher des Senders.

