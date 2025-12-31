Bleigießen zu Silvester: DAS bedeuten die Figuren

Blei- und Wachsgießen ist ein nach wie vor beliebter Brauch zu Silvester.

Beim Bleigießen werden kleine Blei- oder besser Zinnfiguren in Form von Glücksbringern, wie Schweine, Kleeblätter, Rauchfangkehrer oder Hufeisen, geschmolzen und in kaltes Wasser gegossen. Danach werden die gewonnenen, teilweise bizarren Figuren, interpretiert. Den Verpackungen sind häufig kleine Bedeutungslisten beigelegt, die die Deutung erleichtern sollen.

Hier eine Auswahl an Bedeutungen:

Adler: Erfolg im Beruf

Erfolg im Beruf Anker: Hilfe ist in Sicht

Hilfe ist in Sicht Apfel: Vertrauen wird gebrochen

Vertrauen wird gebrochen Ball: Viel Glück steht bevor

Viel Glück steht bevor Baum: Fähigkeiten werden wachsen

Fähigkeiten werden wachsen Besen: Konflikt steht an

Konflikt steht an Birne: Versuchen Sie, Schönes zu genießen

Versuchen Sie, Schönes zu genießen Blume: Neue Freundschaften

Neue Freundschaften Drache: Konflikt mit einer mächtigen Person

Konflikt mit einer mächtigen Person Ei: Familie wird wachsen

Familie wird wachsen Elefant: Sie haben viel Kraft für Verständnis.

Sie haben viel Kraft für Verständnis. Fackel: Sie werden sehr alt werden

Sie werden sehr alt werden Falke: Jemand ist eifersüchtig auf Sie

Jemand ist eifersüchtig auf Sie Fisch: Finanziell gute Zeiten stehen bevor

Finanziell gute Zeiten stehen bevor Flasche: Geselligkeit und Fröhlichkeit

Geselligkeit und Fröhlichkeit Herz: Das Zeichen für die Liebe, Beziehungen und Freude

Das Zeichen für die Liebe, Beziehungen und Freude Hund: Freundschaft

Freundschaft Kegel: Bei Geschäften achtsam sein

Bei Geschäften achtsam sein Meerjungfrau: Sie sehnen sich nach unerreichbaren Träumen.

Sie sehnen sich nach unerreichbaren Träumen. Nadel: Konzentrieren Sie sich auch auf kleine Details

Konzentrieren Sie sich auch auf kleine Details Pfeife: Achtung! Gefahr zieht auf

Achtung! Gefahr zieht auf Ringe: Bald wird jemand heiraten

Bald wird jemand heiraten Rose: Liebe, Schönheit oder ein Hinweis auf eine romantische oder harmonische Veränderung in Ihrem Leben.

Liebe, Schönheit oder ein Hinweis auf eine romantische oder harmonische Veränderung in Ihrem Leben. Schildkröte: Keine überstürzten Entscheidungen treffen

Keine überstürzten Entscheidungen treffen Schlange: Neid und Missgunst. Ihnen wird Erfolg nicht gegönnt.

Neid und Missgunst. Ihnen wird Erfolg nicht gegönnt. Vogel: Der Vogel trägt das Glück zu Ihnen.

Der Vogel trägt das Glück zu Ihnen. Wal: Auf gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung achten

Auf gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung achten Wurzel: Etwas in Ihrem Leben verankert sich.

Vorsicht: Giftiges Schwermetall

Nicht vergessen sollte man dabei allerdings, dass Blei ein giftiges Schwermetall ist. Deshalb ist der Verkauf von Bleigießen-Sets laut EU-Richtlinien seit 2018 verboten. Während des Blei-Erhitzens ist daher ausreichende Lüftung empfohlen. Bleiabfälle sind bei der Problemstoffsammelstelle zu entsorgen und gehören keinesfalls in den Hausmüll. Kleinkinder sollten die Bleifiguren weder berühren noch in den Mund nehmen. Eine gesündere und ökologisch empfehlenswerte Alternative ist Wachs – auch damit lassen sich interessante Gebilde gießen.