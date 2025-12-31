Bleigießen zu Silvester: DAS bedeuten die Figuren

Blei- und Wachsgießen ist ein nach wie vor beliebter Brauch zu Silvester.
Beim Bleigießen werden kleine Blei- oder besser Zinnfiguren in Form von Glücksbringern, wie Schweine, Kleeblätter, Rauchfangkehrer oder Hufeisen, geschmolzen und in kaltes Wasser gegossen. Danach werden die gewonnenen, teilweise bizarren Figuren, interpretiert. Den Verpackungen sind häufig kleine Bedeutungslisten beigelegt, die die Deutung erleichtern sollen.
Hier eine Auswahl an Bedeutungen:
- Adler: Erfolg im Beruf
- Anker: Hilfe ist in Sicht
- Apfel: Vertrauen wird gebrochen
- Ball: Viel Glück steht bevor
- Baum: Fähigkeiten werden wachsen
- Besen: Konflikt steht an
- Birne: Versuchen Sie, Schönes zu genießen
- Blume: Neue Freundschaften
- Drache: Konflikt mit einer mächtigen Person
- Ei: Familie wird wachsen
- Elefant: Sie haben viel Kraft für Verständnis.
- Fackel: Sie werden sehr alt werden
- Falke: Jemand ist eifersüchtig auf Sie
- Fisch: Finanziell gute Zeiten stehen bevor
- Flasche: Geselligkeit und Fröhlichkeit
- Herz: Das Zeichen für die Liebe, Beziehungen und Freude
- Hund: Freundschaft
- Kegel: Bei Geschäften achtsam sein
- Meerjungfrau: Sie sehnen sich nach unerreichbaren Träumen.
- Nadel: Konzentrieren Sie sich auch auf kleine Details
- Pfeife: Achtung! Gefahr zieht auf
- Ringe: Bald wird jemand heiraten
- Rose: Liebe, Schönheit oder ein Hinweis auf eine romantische oder harmonische Veränderung in Ihrem Leben.
- Schildkröte: Keine überstürzten Entscheidungen treffen
- Schlange: Neid und Missgunst. Ihnen wird Erfolg nicht gegönnt.
- Vogel: Der Vogel trägt das Glück zu Ihnen.
- Wal: Auf gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung achten
- Wurzel: Etwas in Ihrem Leben verankert sich.
Vorsicht: Giftiges Schwermetall
Nicht vergessen sollte man dabei allerdings, dass Blei ein giftiges Schwermetall ist. Deshalb ist der Verkauf von Bleigießen-Sets laut EU-Richtlinien seit 2018 verboten. Während des Blei-Erhitzens ist daher ausreichende Lüftung empfohlen. Bleiabfälle sind bei der Problemstoffsammelstelle zu entsorgen und gehören keinesfalls in den Hausmüll. Kleinkinder sollten die Bleifiguren weder berühren noch in den Mund nehmen. Eine gesündere und ökologisch empfehlenswerte Alternative ist Wachs – auch damit lassen sich interessante Gebilde gießen.