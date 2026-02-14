Alles zu oe24VIP
Streit in Wohnheim: Somalier sticht auf Mitbewohner ein
20cm-Klinge

Streit in Wohnheim: Somalier sticht auf Mitbewohner ein

14.02.26, 12:42
In einem Wohnheim in Wien-Hernals eskalierte heute kurz nach Mitternacht ein Streit zwischen zwei Männern. Ein 31-jähriger Somalier soll seinen Mitbewohner dabei mit einem Messer attackiert haben. 

Kurz nach Mitternacht alarmierte der Betreuer einer Unterkunft in Hernals die Einsatzkräfte, als die Situation zwischen den Bewohnern völlig außer Kontrolle geriet. Ein 31-jähriger Mann soll aus bisher ungeklärter Ursache auf seinen 44-jährigen Zimmerkollegen losgegangen sein. Die herbeigerufenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring konnten den Tatverdächtigen noch direkt am Einsatzort vorläufig festnehmen.

Tatwaffe in Wohnung sichergestellt

In der betroffenen Wohnung stießen die Polizisten schnell auf die mutmaßliche Tatwaffe. Es handelt sich dabei um ein herkömmliches Küchenmesser, das eine Klingenlänge von etwa 20 Zentimetern aufweist. Das Messer wurde von den Beamten sichergestellt, während der Tatort für die weiteren Ermittlungen gesichert wurde.

Opfer ins Spital eingeliefert

Der 44-jährige Bewohner erlitt bei dem Angriff eine Stichwunde im Bereich der Brust. Die Berufsrettung Wien übernahm sofort die notfallmedizinische Versorgung vor Ort und brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus. Laut aktuellen Informationen besteht glücklicherweise keine Lebensgefahr für den Mann.

Konsequenzen für den Angreifer

Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen wurde Anzeige wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung erstattet. Zudem sprachen die Behörden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann aus. Er befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam, während die Hintergründe der Tat noch untersucht werden.

