13-Jährige beim Rodeln 16 Meter in die Tiefe gestürzt - tot
Tragödie im Pinzgau

13-Jährige beim Rodeln 16 Meter in die Tiefe gestürzt - tot

14.02.26, 15:10 | Aktualisiert: 14.02.26, 18:14
Eine 13-Jährige ist nach einem Rodelunfall im Pinzgau verstorben. Sie erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen. 

Ein winterlicher Ausflug nahm für zwei 13-jährige Mädchen im Pinzgau ein fürchterliches Ende. Die beiden waren Polizeiangaben zufolge am Donnerstagvormittag mit ihrem Rodel auf einer Piste in Rauris unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache von der Strecke abkamen und gegen einen Baum prallten. 

Während eines der Mädchen unmittelbar nach dem Aufprall an der Unfallstelle von Ersthelfern medizinisch versorgt werden konnte, schleuderte es ihre Begleiterin über den Pistenrand hinaus. Das Mädchen stürzte rund 16 Meter tief durch ein extrem steiles und bewaldetes Waldstück. Dort musste die von der Rettung geborgen werden.

Am Samstag ist eine der beiden 13-Jährigen im Krankenhaus verstorben, teilte die Salzburger Polizei am Nachmittag mit. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

