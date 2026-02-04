Alles zu oe24VIP
Ter Stegen
Neuer Rückschlag

Schock für Marc-André ter Stegen: WM in großer Gefahr

04.02.26, 21:00
Marc-André ter Stegens (31) Traum, bei einem großen Turnier als Nummer Eins im DFB-Tor zu stehen, rückt in weite Ferne. Der Torhüter muss wieder operiert werden.

Sein neuer Klub FC Girona teilt mit: "Marc-André ter Stegen wird sich am Freitag einer Operation unterziehen, um die Verletzung zu behandeln, die er sich im Spiel gegen Real Oviedo am linken Oberschenkel zugezogen hat. Die Dauer seiner Ausfallzeit wird nach dem Eingriff festgelegt."

Beim Start ins WM-Jahr fehlt somit der DFB-Keeper. Über die Verletzung sagt sein Nationaltrainer Julian Nagelsmann (38): "Marc war gerade wieder zurück und auf einem richtig guten Weg, wir haben uns sehr auf seine Rückkehr in die Nationalmannschaft gefreut. Jetzt müssen wir weiter auf ihn verzichten – aber für Marc persönlich ist dieser Rückschlag natürlich noch viel härter."

"Wir stehen alle hinter ihm"

Derzeit soll sich ter Stegen auf seine Genesung konzentrieren. "Wir stehen alle hinter ihm", so Nagelsmann.

Der DFB-Keeper wurde erst im Jänner vom FC Barcelona an FC Girona verliehen. Er wollte für eine mögliche WM-Teilnahme Spielpraxis sammeln. Bei Girona konnte ter Stegen bisher nur zwei Spiele absolvieren.

Seine letzten Barca-Jahre waren geprägt von Verletzungen. Im November 2023 bis Februar 2024 fehlte er den Katalanen wegen einer Rückenverletzung. Im folgenden September zog sich ter Stegen eine schwere Knieverletzung zu und kehrte erst im April 2025 wieder auf den Rasen zurück. Von Juli bis Dezember plagten ihn wieder Rückenprobleme.

