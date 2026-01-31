Sané-Schock: Superstar muss um WM zittern

Große Sorge um DFB-Star Leroy Sané: Nach einer bislang nicht kommunizierten Verletzung könnte er sogar die WM verpassen.

Eine Schock-Meldung macht derzeit die Runde. Leroy Sané hat sich am Mittwoch beim Champions-League-Kracher gegen Manchester City verletzt.

Nach dem Wechsel-Theater rund um den ehemaligen Bayern-Star im vergangenen Sommer kehrte der mittlerweile 30-jährige Offensiv-Mann wieder zu alter Stärke zurück. Im November war Sané auch erstmals wieder im DFB-Kader und glänzte gleich mit zwei Toren und zwei Assists. Ein WM-Ticket im Team von Julian Nagelsmann war ihm eigentlich sicher.

Sorge nach Verletzung

Doch nun könnte alles ganz anders kommen. In der 80. Minute musste der Superstar auf Seiten von Galatasaray ausgewechselt werden. Er humpelte zwar leicht vom Platz, doch mit einem längeren Ausfall hat wohl bislang niemand gerechnet.

Wie sein Verein bekannt gibt wurden bei Sané Risse und Blutungen im Außenband und in der Gelenkkapsel des rechten Knöchel festgestellt. Er sei in Behandlung, über die Ausfalldauer wollte man nichts sagen.

Der DFB-Angreifer wird auf jeden Fall mehrere Wochen fehlen, er sollte zwar im Frühling wieder einsatzbereit sein, es sei denn die ursprünglich als Prellung eingestufte Verletzung stellt sich nun doch als noch schlimmer heraus.