Gregoritsch-Doppelpack rettet Augsbrug

Michael Gregoritsch hat mit dem FC Augsburg den nächsten Schritt aus der Krise gemacht. Nach dem Sensations-Sieg gegen den FC Bayern wurde der ÖFB-Held beim 2:1-Sieg gegen St. Pauli mit einen Doppelpack zum Matchwinner.

Michael Gregoritsch hat am Samstag seine ersten Tore seit seiner Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga erzielt. Österreichs WM-Quali-Held schoss den FC Augsburg mit einem Doppelpack (41., 59.) zu einem Heim-2:1 über St. Pauli.

Gregoritsch war gegen St. Pauli in der 41. Minute nach einem Corner per Kopf zur Stelle und glich damit den Rückstand durch Danel Sinani (32./Elfmeter) aus. Das Siegestor scorte der in der 84. Minute ausgewechselte Steirer mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck (59.).

In einem verbissen geführten Spiel hatte der FCA ein Duo, das den Unterschied machte: Mittelstürmer Gregoritsch und Spielmacher Alexis Claude-Maurice. Der Franzose bereitete erst das Kopfballtor von Gregortisch per Ecke vor (41.). Und dann spielte Claude-Maurice einen Pass wunderbar in die Tiefe. Gregroitsch nahm den Ball mit und traf platziert aus 13 Metern mit dem linken Fuß (59.).

Schiri sorgt für Wirbel

Die Aufreger-Szene war aber der Foulelfmeter für St. Pauli. FCA-Profi Marius Wolf spielte im eigenen Strafraum erst den Ball, traf aber im Anschluss Manolis Saliakas klar am Bein. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte auf den Punkt.

Die Augsburger echauffierten sich über den aus ihrer Sicht unberechtigten Pfiff. Wolf sah die Gelbe Karte, ebenso Trainer Baum. Und Sinani verwandelte nach langem Warten den Elfer. Die Augsburger Fans kochten. Und ihre Mannschaft schlug durch Gregoritsch zurück. Augsburg schob sich an die elfte Stelle.