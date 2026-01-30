Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Teresa Vogl und Andi Knoll
© Tischler

Ballmode-Event

Promis feiern "Alles Walzer" bei Peek & Cloppenburg

30.01.26, 00:00
Teilen

Am 28. Jänner 2026 verwandelte sich der Peek & Cloppenburg Store auf der Kärntner Straße nach Geschäftsschluss in eine stilvolle Bühne der Wiener Ballkultur.  

Als offizieller Modepartner des Wiener Opernballs 2026 lud Peek & Cloppenburg zur exklusiven P&C Fashion Night und bot seinen geladenen Gästen ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis im Zeichen der Ballsaison. Moderiert von Teresa Vogl und Andi Knoll, führte der Abend durch die modischen Highlights der kommenden Ballnächte. Begleitet von Live-Musik der Jazzophoniker, kulinarischen Köstlichkeiten, erlesenen Drinks und spannenden Partner-Stationen, erlebten die Gäste einen Abend voller Glamour und Inspiration. Ein besonderes Highlight war ein exklusives Gewinnspiel mit der Chance auf Opernball-Tickets.

Susanne Athanasiadis und Liane Seitz

Susanne Athanasiadis und Liane Seitz

© Tischler

In der Lancôme Styling Lounge sorgten professionelle Make-up-Artists für glamouröse Touch-ups, während Farb- und Stilberatungen sowie individuelle Styling-Tipps persönliche Fashion-Momente schufen. Feines Fingerfood und erfrischende Drinks an der Campari Bar rundeten das elegante Ambiente ab.

Clemens Trischler und FJ Baur

Clemens Trischler und FJ Baur

© Tischler
 

Unter den prominenten Gästen fanden sich unter anderem Operball-Lady Susanne Athanasiadis, Horten-Museum-Direktorin Verena Kasper-Eisert, Designerin Michel Mayer, Autor Clemens Trischler und Künstler Franz Josef Baur. 

Teresa Vogl und FJ Baur

Teresa Vogl und FJ Baur

© Tischler

Exklusive Aktionen, musikalische Begleitung und modische Expertise machten die P&C Fashion Night zu einem unvergesslichen Auftakt in den Glanz der Wiener Ballsaison.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen