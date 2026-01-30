Promis feiern "Alles Walzer" bei Peek & Cloppenburg

Am 28. Jänner 2026 verwandelte sich der Peek & Cloppenburg Store auf der Kärntner Straße nach Geschäftsschluss in eine stilvolle Bühne der Wiener Ballkultur.

Als offizieller Modepartner des Wiener Opernballs 2026 lud Peek & Cloppenburg zur exklusiven P&C Fashion Night und bot seinen geladenen Gästen ein außergewöhnliches Shopping-Erlebnis im Zeichen der Ballsaison. Moderiert von Teresa Vogl und Andi Knoll, führte der Abend durch die modischen Highlights der kommenden Ballnächte. Begleitet von Live-Musik der Jazzophoniker, kulinarischen Köstlichkeiten, erlesenen Drinks und spannenden Partner-Stationen, erlebten die Gäste einen Abend voller Glamour und Inspiration. Ein besonderes Highlight war ein exklusives Gewinnspiel mit der Chance auf Opernball-Tickets.

Susanne Athanasiadis und Liane Seitz © Tischler

In der Lancôme Styling Lounge sorgten professionelle Make-up-Artists für glamouröse Touch-ups, während Farb- und Stilberatungen sowie individuelle Styling-Tipps persönliche Fashion-Momente schufen. Feines Fingerfood und erfrischende Drinks an der Campari Bar rundeten das elegante Ambiente ab.

Clemens Trischler und FJ Baur © Tischler

Unter den prominenten Gästen fanden sich unter anderem Operball-Lady Susanne Athanasiadis, Horten-Museum-Direktorin Verena Kasper-Eisert, Designerin Michel Mayer, Autor Clemens Trischler und Künstler Franz Josef Baur.

Teresa Vogl und FJ Baur © Tischler

Exklusive Aktionen, musikalische Begleitung und modische Expertise machten die P&C Fashion Night zu einem unvergesslichen Auftakt in den Glanz der Wiener Ballsaison.