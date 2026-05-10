Sohn von Traumschiff-Star tot aufgefunden

Ein furchtbares Unglück erschüttert die Familie von Schauspielerin Lara Joy Körner. Ihr 19-jähriger Sohn Remo Aimé Pollert wurde am Samstag leblos in der Münchner Isar gefunden.

Am Samstag gegen 9:45 Uhr machten Passanten auf Höhe der Ludwigsbrücke eine schreckliche Entdeckung und alarmierten umgehend die Rettungskräfte. Polizei und Feuerwehr konnten nur noch den leblosen Körper des jungen Mannes aus dem Wasser bergen. Die Beamten durchsuchten daraufhin die Kleidung des Verstorbenen und identifizierten ihn schließlich als Remo Pollert. Laut offiziellen Angaben der Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Ermittlungen zur Todesursache

Nach dem Fund hat das Kommissariat 12 in München die weiteren Ermittlungen übernommen, um die genauen Hintergründe des Vorfalls zu klären. Die Leiche wurde bereits in die Rechtsmedizin überführt. Remo war eines der drei Kinder von Lara Joy Körner, die dem österreichischen und deutschen Publikum vor allem durch TV-Erfolge wie die Rosamunde-Pilcher-Reihe oder diverse Krimiserien ein Begriff ist.

Familie unter Schock

Auch die Großmutter des Verstorbenen, die bekannte Schauspielerin Diana Körner, äußerte sich tief getroffen zu dem Verlust. Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte die 81-Jährige: „Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen.“