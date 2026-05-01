Wechsel ist fix! Knalleffekt um Henrik Kristoffersen

Der norwegische Superstar hat eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen.

Bereits Ende März gab die Hirscher-Skimarke Van Deer überraschend die Trennung von Aushängeschild Henrik Kristoffersen bekannt. Nach vier gemeinsamen Jahren, WM-Gold im Slalom 2023 und Olympia-Bronze in Mailand im Slalom gehen Marcel Hirscher und sein einstiger Konkurrent Henrik Kristoffersen wieder getrennte Wege.

© Van Deer

Ski-Coup

Am Freitag wurde nun bekannt, dass der Norweger mit Head-Ski an den Start geht. Der österreichische Hersteller freut sich über den hochkarätigen Neuzugang: Rennsportleiter Rainer Salzgeber bezeichnet Kristoffersen als einen der prägenden Athleten der letzten Jahre. Der 31-Jährige bringt große Erfolge mit, darunter mehrere Disziplinenweltcupsiege im Slalom, über 30 Weltcupsiege sowie drei Olympia-Medaillen.

© Head

Bei Head trifft er unter anderem auf Technik-Spezialisten wie Atle Lie McGrath. Kristoffersen selbst zeigt sich motiviert und hebt besonders die Teamphilosophie hervor: „Ich hatte schon immer ein bisschen ein rebellisches Mindset.“ Mit dem neuen Ausrüster will der Norweger in der neuen Saison nun wieder voll angreifen.