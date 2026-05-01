4:2 – LASK holt Cup-Titel nach Tor-Festival gegen Altach

Was für ein Fußball-Fest in Klagenfurt! Der LASK kürt sich in einem hochdramatischen Cup-Finale zum Champion. Gegen leidenschaftlich kämpfende Altacher brauchten die Linzer allerdings 120 Minuten.

Der LASK hat sich am Freitag in der Wörthersee-Arena in Klagenfurt in einem packenden Endspiel den Titel im ÖFB-Cup gesichert. Die Athletiker besiegten den SCR Altach in einer torreichen Partie mit 4:2 nach Verlängerung und versetzten ihre mitgereisten Fans in Ekstase.

Blitztor und Linzer Antwort

Die Partie startete ohne langes Abtasten. Schon nach zwei Minuten prüfte Jörgensen Altach-Keeper Stojanovic. Doch den ersten Jubel gab es auf Seiten der Vorarlberger: Patrick Greil (5.) tunnelte LASK-Torhüter Jungwirth zur frühen Führung für den Außenseiter. Die Antwort des LASK ließ nicht lange auf sich warten. Nach Vorarbeit von Horvath und einem klugen Durchlassen von Kalajdzic staubte Usor (10.) zum schnellen Ausgleich ab.

Offener Schlagabtausch in Klagenfurt

In einer intensiven ersten Hälfte blieb der LASK am Drücker, doch ein Treffer von Adeniran (21.) wurde wegen Abseits vom VAR einkassiert. Mitten in die Linzer Drangphase schlug Altach erneut zu. Demaku (30.) hämmerte den Ball vom Strafraumrand unhaltbar in den Knick und brachte den Tabellen-Nachzügler aus dem Ländle wieder in Front.

© apa

Adeniran erlöst die Athletiker

Nach dem Seitenwechsel dauerte es bis zur 65. Minute, ehe Adeniran nach einer Traum-Vorlage von Kalajdzic den hochverdienten 2:2-Ausgleich markierte. Der LASK drückte in der Schlussphase auf die Entscheidung, doch Adeniran (87.) vergab kläglich und ein weiteres Tor des US-Stürmers (90.+3) zählte erneut wegen Abseits nicht. So ging es beim Stand von 2:2 in die Verlängerung.

Entscheidung in der Extra-Zeit

In der Verlängerung bewiesen die Linzer den längeren Atem. Bello (101.) besorgte per Volley nach Jörgensen-Flanke die erstmalige Führung für den LASK. Nur zwei Minuten später machte Adeniran (103.) nach der nächsten Kalajdzic-Vorlage mit dem 4:2 alles klar.