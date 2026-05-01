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Laimer
© Getty

"Rote Linie"

FC Bayern: Vertrags-Knall um Konrad Laimer (28)

Von
01.05.26, 16:00
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Die Bayern wollen am Österreicher offenbar ein Exemple statuieren. 

Der Vertrag von Konrad Laimer beim FC Bayern läuft bekanntlich im Sommer 2027 aus – die Gespräche über eine Verlängerung gestalten sich äußerst zäh. Der Österreicher, der längst zum Stammspieler avancierte, fordert laut BILD seines bis 2027 laufenden Vertrags ein Gehalt von 12 bis 15 Mio. Euro jährlich. Die Bayern halten das für zu hoch.

"Exempel statuieren"

Wie BILD-Fußballchef Christian Falk berichtet, wollen die Bayern an Laimer ein Exempel statuieren. „Die Bayern haben gesagt, dass es nicht mehr so weitergeht, dass alle Spieler immer mehr fordern. […] Aber sie sagen, es muss auch jetzt mal eine rote Linie gezogen werden – und die ziehen sie jetzt bei Konrad Laimer.“

Konrad Laimer
© Getty

Hintergrund ist eine Reihe teurer Vertragsverlängerungen (u. a. bei Jamal Musiala, Alphonso Davies und Joshua Kimmich), bei denen der Klub seine Gehaltsstruktur nicht senken konnte.

Sollte es keine Einigung geben, könnte Laimer den Verein im Sommer verlassen oder 2027 ablösefrei gehen. Als mögliche Alternative beobachten die Bayern bereits Givairo Read von Feyenoord Rotterdam.

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