Hals über Kopf: Bei diesen Sternzeichen sprühen sofort die Funken

Manchmal reicht ein Blick und das Herz brennt. Während andere zögern, stürzen sich bestimmte Sternzeichen sofort ins Abenteuer. Wir zeigen euch, welche drei Sternzeichen sich besonders schnell verlieben und am liebsten sofort heiraten würden.

Manche Menschen in Österreich fackeln nicht lange und sind sofort Feuer und Flamme für ihr Gegenüber. Es gibt Personen, die sich Hals über Kopf verlieben und am liebsten direkt vor den Altar treten würden. Besonders drei Sternzeichen sind für ihre große Leidenschaft bekannt.

Bewusste Auswahl beim Löwen

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Wenn die Chemie stimmt, kann sich das Sternzeichen Löwe schon ziemlich schnell verlieben. Dabei wählt der Löwe seine Dates vorab ganz bewusst aus. Wer einen Löwen trifft, merkt schnell: Er investiert sehr viel Zeit in das Treffen und bekommt rasch Schmetterlinge im Bauch.

Der Steinbock braucht Liebe

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Das dauerhafte Singleleben ist absolut nichts für den Steinbock, denn er möchte geliebt und wertgeschätzt werden. Deshalb geht er ein Date nach dem anderen ein. Wenn alles passt, entwickeln sich die Gefühle sehr schnell, was vom Gegenüber jedoch nicht immer bemerkt wird. Trotz der Gefahr, verletzt zu werden, gibt dieses Sternzeichen nicht auf und lässt sich zügig auf das nächste Treffen ein.

Schützen gehen aufs Ganze

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Ähnlich wie der Steinbock hat auch der Schütze zahlreiche Dates. Er verliebt sich rasant oder bildet es sich zumindest ein. Das Motto lautet hier: Ganz oder gar nicht. Anstatt es langsam anzugehen, geht der Schütze direkt in die Vollen. Oft ist genau das das Problem, da es anderen Menschen meist zu schnell geht und das Liebesleben deshalb nicht immer funktioniert.