Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 24.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Sie sind vorbehaltlos willkommen. Sie sollten jetzt Ihr Herz öffnen

Sie sind vorbehaltlos willkommen. Sie sollten jetzt Ihr Herz öffnen Beruf: Bringen Sie sich mit Ihren Ideen kooperativ ein! Kreativität punktet.

Bringen Sie sich mit Ihren Ideen kooperativ ein! Kreativität punktet. Fitness: Heute sind Sie schon viel besser drauf. Nur nicht gleich zu offensiv!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Werden Sie nicht zum Spielverderber! Spontaner, offener, herzlicher!

Werden Sie nicht zum Spielverderber! Spontaner, offener, herzlicher! Beruf: Bauen Sie lieber auf Teamwork, statt sich eigensinnig zu überfordern!

Bauen Sie lieber auf Teamwork, statt sich eigensinnig zu überfordern! Fitness: Lieber nicht zu ehrgeizig! Delegieren Sie mehr, legen Sie Pausen ein!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Stecken Sie mit Unternehmungslust an und sorgen Sie für gute Laune!

Stecken Sie mit Unternehmungslust an und sorgen Sie für gute Laune! Beruf: Guter Tag, um über neue Ideen zu reden. Man ist jetzt für alles offen.

Guter Tag, um über neue Ideen zu reden. Man ist jetzt für alles offen. Fitness: Sehr gute Konzentration und steigende Motivation. Entschlossen voran!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Lenken Sie großzügig ein, dann wird die Stimmung sicher wieder besser.

Lenken Sie großzügig ein, dann wird die Stimmung sicher wieder besser. Beruf: Kooperationsbereitschaft und gutes Teamwork sind Gebote des Tages.

Kooperationsbereitschaft und gutes Teamwork sind Gebote des Tages. Fitness: Lassen Sie sich von anderen aufheitern! Positives Denken ist wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Sie kommen hervorragend an. Singles sollten die neuen Chancen nutzen.

Sie kommen hervorragend an. Singles sollten die neuen Chancen nutzen. Beruf: Sie haben sicher sehr gute Ideen. Idealer Tag, um sie zu präsentieren.

Sie haben sicher sehr gute Ideen. Idealer Tag, um sie zu präsentieren. Fitness: Sie sind physisch, mental und emotional stark. Da kommt Freude auf.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Seien Sie nicht zu reserviert! Herzlichkeit und Lebensfreude punkten.

Seien Sie nicht zu reserviert! Herzlichkeit und Lebensfreude punkten. Beruf: Skepsis abschütteln, Anregungen annehmen und neue Pläne unterstützen!

Skepsis abschütteln, Anregungen annehmen und neue Pläne unterstützen! Fitness: Sie sollten sich heute verwöhnen. Gönnen Sie sich etwas Besonderes!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Flirts könnten ziemlich heiß werden. Schauen Sie aber sehr genau hin!

Flirts könnten ziemlich heiß werden. Schauen Sie aber sehr genau hin! Beruf: Bringen Sie sich kreativ ein, Ihre Beiträge kommen wieder besser an.

Bringen Sie sich kreativ ein, Ihre Beiträge kommen wieder besser an. Fitness: Nehmen Sie sich Zeit für Ihre Schönheit! Das bringt bessere Laune.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Mindern Sie nicht Ihre Chancen und spielen Sie einfach freundlich mit!

Mindern Sie nicht Ihre Chancen und spielen Sie einfach freundlich mit! Beruf: Seien Sie diplomatischer und loben Sie auch mal die Ideen anderer!

Seien Sie diplomatischer und loben Sie auch mal die Ideen anderer! Fitness: Bloß keine Übertreibungen, es könnte noch sehr anstrengend werden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Heute beißt man schnell an, wenn Sie ein bisschen diplomatischer sind.

Heute beißt man schnell an, wenn Sie ein bisschen diplomatischer sind. Beruf: Ihre Kreativität macht Eindruck. Stimmen Sie sich aber mit anderen ab!

Ihre Kreativität macht Eindruck. Stimmen Sie sich aber mit anderen ab! Fitness: Sie sind sehr motiviert, aber schießen Sie nicht wieder übers Ziel!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Zurückhaltung mit Kritik! Anerkennung und Bewunderung sind gefragt.

Zurückhaltung mit Kritik! Anerkennung und Bewunderung sind gefragt. Beruf: Geben Sie der Kreativität eine Chance und seien Sie für Neues offen!

Geben Sie der Kreativität eine Chance und seien Sie für Neues offen! Fitness: Eine positive Haltung sorgt für gute Stimmung. Die tut auch Ihnen gut

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Wenn Sie sich etwas zurücknehmen, haben Sie bestimmt viel mehr Spaß.

Wenn Sie sich etwas zurücknehmen, haben Sie bestimmt viel mehr Spaß. Beruf: Verpacken Sie Ihre Ideen diplomatisch, dann kommen Sie sicher gut an.

Verpacken Sie Ihre Ideen diplomatisch, dann kommen Sie sicher gut an. Fitness: Schwimmen Sie mit dem Strom, um sich nicht übermäßig zu verausgaben!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Mutiger! Machen Sie sich schön und treten Sie sehr selbstbewusst auf!

Mutiger! Machen Sie sich schön und treten Sie sehr selbstbewusst auf! Beruf: Es ist wichtig, sich aktiv einzubringen. Vor allem möglichst kreativ.

Es ist wichtig, sich aktiv einzubringen. Vor allem möglichst kreativ. Fitness: Lassen Sie sich nicht von anderen verunsichern, denken Sie positiv!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.