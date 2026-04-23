Becker-Spross Elias startet als Model durch

Der Sohn von Boris und Barbara Becker ist der neue It-Boy und stellt sein verdammt gutes Aussehen in einer neuen Modekampagne unter Beweis.

Seiner Zeit war Boris Becker der Mädchenschwarm schlechthin! Nun ist sein Sohnemann dran. Elias Becker zeigt in der neuesten Kampagne der italienischen Sportswear-Marke Lotto nicht nur Stil, sondern vor allem eines: verdammt gutes Aussehen. Mit offenen Shirts, definiertem Sixpack und seinem markanten Locken-Look setzt er seinen Körper gekonnt in Szene.

© Lotto / PR

Elias Becker zeigt Sixpack & Locken

Die „Heritage Tennis Collection“ ist eine Hommage an den Tennissport – genauer gesagt an die ikonischen Court-Momente der 90er-Jahre. Ob es wohl Zufall ist, dass sein Vater zu dieser Zeit zu den absoluten Tennisikonen zählte? Wir glauben nicht!

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Für die Kollektion übernimmt Elias Becker gleich mehrere Rollen: Er ist nicht nur das Gesicht der Kampagne, sondern auch Creative Director – von den Designs bis zur visuellen Umsetzung trägt alles seine Handschrift.

Klassische Silhouetten werden neu gedacht und in einen modernen Streetwear-Kontext übersetzt. Heraus kommt ein Look, der sportliche Eleganz mit urbanem Lifestyle verbindet. Im Fokus steht eine klare Farbwelt aus Blau und Weiß – eine stilvolle Erinnerung an traditionelle Tennisclubs, sonnige Matches und die zeitlose Ästhetik des Sports. Die Pieces reichen von Crewnecks und Track Jackets über Poloshirts und Shorts bis hin zu Tennis-Socken und Stirnbändern.

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Elias Becker beweist damit nicht nur Stilgefühl, sondern auch ein feines Gespür für Trends. Die Mischung aus Retro-Vibes und moderner Coolness trifft genau den Nerv der Zeit – und macht ihn endgültig zum gefragten Namen in der Modewelt.

Wer sich den Look sichern will, kann ab sofort zuschlagen: Die Kollektion ist exklusiv bei Zalando sowie im Lotto-Onlineshop erhältlich.