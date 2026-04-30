Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Bleiben Sie cool und gelassen und bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht!

Bleiben Sie cool und gelassen und bedrängen Sie Ihr Gegenüber nicht! Beruf: Kühler Kopf, statt Konfrontation! Eine kooperative Haltung hat Erfolg.

Kühler Kopf, statt Konfrontation! Eine kooperative Haltung hat Erfolg. Fitness: Fuß vom Gas und Augen auf! Konzentration ist heute besonders wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Charmant, ohne Erwartungsdruck! Unterhalten Sie sich einfach locker!

Charmant, ohne Erwartungsdruck! Unterhalten Sie sich einfach locker! Beruf: Sie fahren besser, wenn Sie sich an die Empfehlungen anderer halten.

Sie fahren besser, wenn Sie sich an die Empfehlungen anderer halten. Fitness: Stress ist ein unnötiger Risikofaktor. Lieber langsamer und weniger!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Immer mit der Ruhe! Gehen Sie mit Ihrem Liebesglück sehr überlegt um!

Immer mit der Ruhe! Gehen Sie mit Ihrem Liebesglück sehr überlegt um! Beruf: Wenn Sie geduldiger verhandeln, finden sich bestimmt bessere Lösungen.

Wenn Sie geduldiger verhandeln, finden sich bestimmt bessere Lösungen. Fitness: Sie sind motiviert, sollten aber achtsamer und konzentriert vorgehen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Denken Sie länger über Ihre Haltung nach, statt impulsiv zu reagieren!

Denken Sie länger über Ihre Haltung nach, statt impulsiv zu reagieren! Beruf: Seien Sie kompromissbereiter! Konfrontationen bringen keine Lösung.

Seien Sie kompromissbereiter! Konfrontationen bringen keine Lösung. Fitness: Sich zwischendurch immer wieder zu entspannen, ist heute ganz wichtig.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Wenn Sie ungeduldig sind, könnten Sie sich unnötig Frust einhandeln.

Wenn Sie ungeduldig sind, könnten Sie sich unnötig Frust einhandeln. Beruf: Überarbeiten Sie Ihre Pläne noch einmal, statt voreilig zu reagieren!

Überarbeiten Sie Ihre Pläne noch einmal, statt voreilig zu reagieren! Fitness: Es wird im Laufe des Tages zusehends stressiger. Schalten Sie zurück!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Verhalten Sie sich diplomatisch und halten Sie sich mit Kritik zurück!

Verhalten Sie sich diplomatisch und halten Sie sich mit Kritik zurück! Beruf: Gutes Teamwork ist das Um und Auf. Also einfach konstruktiv mitwirken!

Gutes Teamwork ist das Um und Auf. Also einfach konstruktiv mitwirken! Fitness: Körperliche Anstrengungen reduzieren! Sie dürfen auch Hilfe annehmen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Sie kommen gut an. Klären Sie aber genau, was man von Ihnen erwartet!

Sie kommen gut an. Klären Sie aber genau, was man von Ihnen erwartet! Beruf: Mit anderen an einem Strang zu ziehen, ist ein sicheres Erfolgsrezept.

Mit anderen an einem Strang zu ziehen, ist ein sicheres Erfolgsrezept. Fitness: Bloß nicht streitlustig und kämpferisch! Lassen Sie sich verwöhnen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Versetzen Sie sich in den Partner, man will sich wahrgenommen fühlen!

Versetzen Sie sich in den Partner, man will sich wahrgenommen fühlen! Beruf: Cool und kooperativ bleiben, auch wenn das Ihre Geduld strapaziert!

Cool und kooperativ bleiben, auch wenn das Ihre Geduld strapaziert! Fitness: Ganz entspannt und genießerisch durch den Tag! Bloß keinen Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Charmante Unterhaltung hat heute Vorrang. Freundliche Geduld punktet.

Charmante Unterhaltung hat heute Vorrang. Freundliche Geduld punktet. Beruf: Nutzen Sie die Chance, sich in Streitfragen diplomatisch zu einigen!

Nutzen Sie die Chance, sich in Streitfragen diplomatisch zu einigen! Fitness: Mit einer gelassenen Einstellung haben Sie alles viel besser im Griff.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Sprechen Sie keine Probleme an, verhalten Sie einfach rücksichtsvoll!

Sprechen Sie keine Probleme an, verhalten Sie einfach rücksichtsvoll! Beruf: Schluss mit Rechthaberei! Anderen entgegenzukommen ist sinnvoller.

Schluss mit Rechthaberei! Anderen entgegenzukommen ist sinnvoller. Fitness: Gelassenheit statt Druck! Durchatmen, statt emotionell zu reagieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Initiative abgeben! Lassen Sie einfach Ihren Sympathiebonus wirken!

Initiative abgeben! Lassen Sie einfach Ihren Sympathiebonus wirken! Beruf: Man weiß Ihre Mitarbeit zu schätzen. Tragen Sie zu gutem Teamwork bei!

Man weiß Ihre Mitarbeit zu schätzen. Tragen Sie zu gutem Teamwork bei! Fitness: Ihr Selbstwertgefühl blüht auf. Unterstreichen Sie Ihre Attraktivität!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Geben Sie einfach nur nach, um wieder mehr Harmonie zu ermöglichen!

Geben Sie einfach nur nach, um wieder mehr Harmonie zu ermöglichen! Beruf: Keine voreiligen Entscheidungen! Bemühen Sie sich um gute Kompromisse!

Keine voreiligen Entscheidungen! Bemühen Sie sich um gute Kompromisse! Fitness: Setzen Sie sich heute nicht unter Druck! Langsamer und aufmerksamer!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.