RTL-Star Katja Burkard: ER ist ihr Neuer!

Beim RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" weht bald ein frischer Wind. Der Sender stellt sein erfolgreichstes News-Format auf ein neues Konzept um und setzt künftig auf feste Moderations-Duos. Damit verspricht sich RTL mehr Dynamik und zusätzliche Perspektiven für die dreistündige Live-Sendung.

Das neue Konzept wird ab Mai umgesetzt und bringt bekannte Gesichter in festen Teams zusammen. Die Zuschauer, die das RTL-Mittagsmagazin seit Jahren verfolgen, müssen sich an neue Konstellationen gewöhnen. Katja Burkard wird künftig gemeinsam mit Bernd Fuchs moderieren. Das zweite Duo bilden Angela Finger-Erben und Daniel Fischer. Finger-Erben feiert dabei ihre offizielle Premiere bei „Punkt 12“ am Montag, 18. Mai.

Mehr Dynamik am Mittag

Hintergrund der Umstellung ist eine mehrmonatige Testphase, die laut RTL-Geschäftsführung sehr erfolgreich verlaufen ist. Martin Gradl betont, dass feste Duos die Struktur der Sendung stärken und gleichzeitig Verlässlichkeit vermitteln. Auch für das Publikum in Österreich bietet das neue Format durch die zwei Moderatoren spürbar mehr Dynamik in der langen Live-Strecke. Zum erweiterten Team gehört weiterhin Sabrina Ilski, die das Format ebenfalls unterstützen wird.

Erfahrene Köpfe vor Kamera

Erst vor kurzem offenbarte Katja Burkard, dass sie sich von ihrem Partner getrennt hatte, wenn auch nur für kurze Zeit. Umso schöner ist jetzt das Happy-End! © Getty Images

Die Wahl fiel auf langjährige RTL-Profis. Katja Burkard ist bereits seit 1997 das Gesicht von „Punkt 12“ und bekommt mit Bernd Fuchs einen Kollegen an die Seite, der ebenfalls seit fast 30 Jahren für den Kölner Sender tätig ist. Angela Finger-Erben, bekannt aus Formaten wie dem Dschungelcamp-Talk, und Daniel Fischer vervollständigen das neue Moderations-Quartett. Damit folgt „Punkt 12“ dem Vorbild anderer Nachrichtensendungen des Senders, die bereits erfolgreich auf Doppelmoderationen setzen.

Privat ist Burkard weiterhin mit Langzeit-Liebe und Medien-Manager Hans Mahr liiert.