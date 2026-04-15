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Mulcharbeiten
© landpixel

Unfall mit Traktor

Eingeklemmt - Mann starb beim Reifenwechseln

15.04.26, 19:02
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Durch eine Verkettung tragischer Umstände verlor ein Steier beim Reifenwechseln an einem Traktor sein Leben.

Stmk. Ein 69-Jähriger kam Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Leibnitz unter tragischen Umständen ums Leben. Der Mann erlitt bei Reparaturarbeiten an einem Traktor tödliche Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Seinen Anfang nahm das Drama, als ein 31-Jähriger in Kitzeck im Sausal gegen 14.00 Uhr Mulcharbeiten durchführte. Dabei kam es aufgrund eines Schadens am rechten Hinterrad zu einem Defekt. Die Zugmachine war nicht mehr fahrbereit, weshalb das Rad vor Ort demontiert werden musste.

Ein 69-Jähriger unterstützte die Arbeiten mit einem Grabenbagger. Nachdem das Fahrzeug aufgebockt und gesichert worden war, versuchten die beiden Männer zunächst vergeblich, das festsitzende Rad mithilfe eines Gurtes und des Baggers zu lösen.

Zwischen Felge und Schaufel eingeklemmt

In weiterer Folge klemmte der 69-Jährige einen Holzstaffel zwischen Felge und Baggerschaufel, um das Rad durch Druck zu lockern. Während er das Holzstück hielt, drückte der 31-Jährige mit der Baggerschaufel dagegen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei rutschte der Staffel plötzlich weg, wodurch der 69-Jährige zwischen Felge und Schaufel eingeklemmt wurde. Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und starb noch am Unfallort.

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