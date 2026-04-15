Leitschiene gerammt: 24-Jähriger starb

Der junge Lenker war mit einem Klein-Lkw gegen die Leitschiene gedonnert, der Lieferwagen überschlug sich - der 24-Jährige starb, sein Beifahrer (25) wurde schwer verletzt.

NÖ. Ein 24-Jähriger kam Mittwochfrüh bei einem Verkehrsunfall auf der Semmering Schnellstraße (S6) in Gloggnitz im Bezirk Neunkirche ums Leben. Der Lenker war mit seinem Klein-Lkw mit einer Leitschiene kollidiert, laut Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug in der Folge. Der 25-jährige Beifahrer - wie der Mann am Steuer ein Rumäne - wurde vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Der 24-Jährige hatte gegen 7.35 Uhr in Richtung Wien zwei auf der zweiten Spur fahrende Pkw rechts überholen wollen. Da vor ihm aber ein Lastwagen auftauchte, musste der Rumäne scharf abbremsen, sodass sein Kfz ins Schleudern geriet. Bei einem Auslenkversuch geriet der Klein-Lkw in den angrenzenden Grünstreifen, es folgte die Kollision mit der Leitschiene. Lenker und Beifahrer wurden aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 24-Jährige starb an Ort und Stelle. Die Richtungsfahrbahn Wien der S6 blieb nach dem Crash bis etwa 12.30 Uhr gesperrt.