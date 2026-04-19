Vergiftete Babynahrung: Darauf müssen Sie nun achten

In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von HiPP kommen immer wieder neue Details ans Licht. Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Am Samstag hat HiPP sein gesamtes Babykostgläschen-Sortiment bei Spar Österreich zurückgerufen. Am Abend wurde festgestellt, dass im Labortest in einem HiPP Gemüsegläschen "Karotte mit Kartoffel 190 Gramm" Rattengift festgestellt wurde. Nach einem zweiten Glas wird derzeit im Burgenland gesucht. Mittlerweile wurde die Fahndung auch nach Oberösterreich ausgeweitet.

Die mögliche Erpressung ist seit gestern ein Kriminalfall. Das Landeskriminalamt im Burgenland und die Staatsanwaltschaft Eisenstadt ermitteln wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Wie wirkt Rattengift auf den Körper?

Rattengift hat eine tückische Wirkung - die Symptome treten erst zwei bis fünf Tage nach der Aufnahme ein, warnte die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Sonntag.

Rattengifte enthalten unterschiedliche Wirkstoffe mit entsprechend unterschiedlichen gesundheitlichen Auswirkungen. Der am häufigsten verwendete Wirkstoff ist Bromadiolon, ein sogenannter Vitamin-K-Antagonist. Dieser hemmt die Wirkung von Vitamin K, das für die Blutgerinnung erforderlich ist, erläuterte die AGES in einer Pressemitteilung.

Infolge dessen kann es zu einer verminderten Gerinnungsfähigkeit des Blutes kommen. Mögliche Folgen davon sind Zahnfleischbluten, Nasenbluten, blaue Flecken und Blut im Stuhl.

Was müssen Betroffene tun?

Die AGES rät Eltern, die bei ihren Kleinkindern diese Symptome in Verbindung mit extremer Schwäche oder Blässe feststellen, unbedingt einen Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen und diese zu informieren, ob ihr Kind zuletzt Babykost zu sich genommen hat.

Wie wird die Vergiftung behandelt?

"Bei entsprechender ärztlicher Behandlung, insbesondere durch die Gabe von Vitamin K, ist die Vergiftung gut behandelbar", betonte die AGES.

Wie kann man die manipulierten Gläser erkennen?

Jenes Glas, das in einer Spar-Filiale in Eisenstadt sichergestellt wurde, hatte klare Merkmale und war einfach zu entdecken. Der Deckel war sichtbar beschädigt. Beim Öffnen fehlte das klassische Knack-Geräusch. Der Inhalt roch sehr stark nach Verdorbenem.

Auf dem Glas befand sich ein weißer Aufkleber mit einem roten Kreis am Boden. Ein Foto wollen die Behörden nicht veröffentlichen. Ein Foto des am Samstag sichergestellten Glases veröffentlicht die burgenländische Polizei indes nicht. Marban verwies hier auf die Gefahr möglicher Nachahmer, insbesondere hinsichtlich des weißen Aufklebers und des roten Kreises am Glasboden.

Was sollen Eltern tun, wenn sie ein auffälliges Glas entdecken?

Wenn Sie auf ein manipuliertes Glas stoßen, informieren Sie die Polizei. Unter der Nummer +43 59133 10 3333 nimmt die Landespolizeidirektion Burgenland Hinweise entgegen.

(Weitere Kontaktinformationen: Vergiftungsinformationszentrale: 01 406 43 43, Rettung: 144, Ärztefunkdienst: 141, Euro-Notruf 112 und HiPP Elternservice Österreich: +43 7612 76577-104)