Rattengift in Babybrei: Neue Details zu vergifteten Gläschen

In der Causa um eine mögliche Erpressung mit vergifteten Babykostgläschen von Hipp dürfte ein zweites manipuliertes Behältnis im Burgenland gekauft worden sein.

"Wir gehen davon aus, dass zumindest noch ein zweites Glas unterwegs ist", sagte Polizeisprecher Helmut Marban am Sonntag auf APA-Anfrage. Das Produkt könnte, so wie das am Samstag sichergestellte Glas, mit Rattengift versehen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt indes wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung.

Das am Samstag in Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) sichergestellte Gläschen, dessen Inhalt bei einer Untersuchung positiv auf Rattengift getestet wurde, war bei Spar in Eisenstadt gekauft worden, bestätigte Marban. Auch das zweite Produkt, das sich noch im Umlauf befindet, soll von dort stammen. Auf dieses Geschäft dürfte sich auch ein Hinweis an die Ermittler bezogen haben, der nach anfänglichen Erhebungen in Deutschland auf behördlichem Weg zur heimischen Polizei gelangt war. In Tschechien und der Slowakei seien ebenfalls markierte Gläser polizeilich sichergestellt worden, hieß es bereits am Samstagabend in einer Aussendung.

Die Infografik informiert über Rattengift in Hipp-Gläsern der Sorte 'Karotten mit Kartoffeln' und zeigt auf einer Karte betroffene Orte in Österreich, darunter eine Spar-Filiale in Eisenstadt und Schützen am Gebirge. Es werden Handlungsempfehlungen gegeben: Gläser auf weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Boden, beschädigten Deckel oder fehlenden Sicherheitsverschluss prüfen, ungewöhnlichen Geruch beachten und bei Symptomen wie Blutungen oder Schwäche sofort Hilfe suchen. Quelle: APA.

Indes hat die Staatsanwaltschaft Eisenstadt Ermittlungen wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung aufgenommen, wie Behördensprecherin Petra Bauer am Sonntag auf APA-Anfrage mitteilte. "Eine genaue toxikologische Untersuchung des sichergestellten Glases wurde angeordnet", sagte Bauer. Es gehe jetzt vorrangig "um Gefahrenabwehr", skizzierte sie den derzeitigen Ermittlungsstand.

Kein Foto wegen Nachahmer-Gefahr

Ein Foto des am Samstag sichergestellten Glases veröffentlicht die burgenländische Polizei indes nicht. Marban verwies hier auf die Gefahr möglicher Nachahmer, insbesondere hinsichtlich des weißen Aufklebers und des roten Kreises am Glasboden. Dass es in der Causa um Erpressung geht, bestätigte Marban nicht. Generell äußerte er sich auch nicht zu konkreten Ermittlungsschritten und möglichen Verdächtigen. Es gebe laufende Ermittlungen in Deutschland, "die ich nicht konterkarieren möchte". Welche deutsche Region betroffen ist, ließ der Polizeisprecher ebenfalls offen.

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Weiterhin bittet die Polizei auch um Hinweise unter der Telefonnummer +43-5913310-3333. Hier seien seit dem späten Freitagabend "viele Telefonate von besorgten Bürgerinnen und Bürgern eingegangen", zog Marban Zwischenbilanz. Die Exekutive mahnte auch zur Vorsicht, vor allem in Bezug auf das möglicherweise manipulierte Behältnis, das noch im Umlauf sein dürfte. Die Bevölkerung solle "aufmerksam bleiben" und schauen, "ob vielleicht ein Glas in den letzten Tagen gekauft worden ist und man noch nicht darauf gekommen ist", betonte Marban im APA-Gespräch. Nach aktuellem Ermittlungsstand seien verdächtige Produkte erkennbar an einem weißen Aufkleber mit rotem Kreis am Glasboden. Hinzu komme ein geöffneter oder beschädigter Deckel und ein fehlender Sicherheitsverschluss, wodurch das sogenannte Knack-Geräusch beim ersten Öffnen fehlt. Das bereits sichergestellte Produkt habe zudem in Konsistenz und Geruch verdorben gewirkt, skizzierte Marban.

Rückruf aller Babykostgläschen von Hipp bei Spar Österreich

Die Causa um den Rückruf aller Babykostgläschen von Hipp bei Spar Österreich war am späten Freitagabend bekannt geworden. Konkret geht es um den Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" 190 Gramm. Dass Rattengift beigemengt worden sein könnte, zeichnete sich ab Samstagabend ab, Gesundheitsministerium und Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sprachen daraufhin davon, dass "besondere Vorsicht geboten ist, bis der Fall vollständig aufgeklärt" ist.

Bei Spar wurden umgehend sämtliche Artikel "Gemüsegläschen Karotte mit Kartoffel" aus dem Sortiment genommen. "Bei 1.500 Filialen in Österreich war das eine ordentliche Menge", sagte Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann am Sonntag auf APA-Anfrage. Noch keinen Überblick hat man bei Spar, wie viele Gläser zusätzlich von Konsumentinnen und Konsumenten in die Filialen zurückgebracht wurden.

Auf die Frage, ob ein Erpresserschreiben vorliegt und inwieweit es Bezüge zu einem deutschen Ermittlungsverfahren gibt, hielt sich die Sprecherin bedeckt. Dazu könne man "in Absprache mit der Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen", meinte Berkmann.