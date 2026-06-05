Veganmania: Traumstart bei Kaiserwetter

Sonnenschein, Streetfood und beste Laune – die Veganmania im MuseumsQuartier ist auch in diesem Jahr wieder ein echter Publikumsmagnet.

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Seit dem gestrigen Donnerstag ist das MuseumsQuartier bis einschließlich Sonntag ein Mekka für alle Genießer: Rund 100 Stände locken Besucher von nah und fern mit veganen Leberkässemmeln, Currys, Bao Buns und süßen Churros. Die Vegane Gesellschaft Österreich erwartet heuer wieder bis zu 60.000 Gäste, die sich durch die kulinarische Vielfalt und nachhaltige Produkte ohne Fleisch kosten wollen. Ein wahres Fest für alle, die Genuss, Umweltbewusstsein und Lifestyle verbinden möchten.

Vegane Bosna dürfen beim Streetfood-Festival keinesfalls fehlen. © vegan.at / Viktoria Ferstl

Dabei treffen traditionelle Klassiker auf internationale Spezialitäten: serbische Schmankerln, indische Samosas und feinste Patisserie sind nur die Spitze des kulinarischen Eisbergs. Für Erfrischung sorgten Eis von Veganista, Himbeer-Bowle und gekühlter Wein. Auch große Marken wie Barilla und BILLA Vegavita laden zum Probieren ein – alles zu 100 Prozent pflanzlich.

Auch süße Köstlichkeiten kommen bei der Veganmania nicht zu knapp. © vegan.at / Viktoria Ferstl

Wer Lust auf Sommer-Shopping hat, findet vor Ort zudem nachhaltige Strandoutfits, Badeschuhe aus Meeresmüll oder handgefertigten Schmuck. Infos zu veganer Ernährung liefern Vereine wie Plant-Based Universities. ChillAreas, Live-DJ von Radio Energy und schattige Plätze sorgen darüber hinaus für eine durchweg entspannte Festival-Stimmung.