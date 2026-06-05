Bub (5) stürzte aus drittem Stock: schwer verletzt

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Ein dramatischer Unfall hat sich Donnerstag gegen Mittag ereignet: Ein fünfjähriger Bub stürzte aus einem Fenster im dritten Stock eines Mehrfamlienhauses in der Brünner Straße und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Nach bisherigen Informationen spielte der kleine Junge allein in seinem Zimmer, während sich sein Vater in einem angrenzenden Raum aufhielt. Zunächst standen die beiden noch miteinander in Kontakt. Als der Bub plötzlich nicht mehr reagierte, sah der Vater nach ihm. Im Kinderzimmer bot sich ihm ein erschreckendes Bild: Das zuvor geschlossene Fenster stand offen, sein Sohn war verschwunden.

Rettungseinsatz nach schwerem Unfall

Beim Blick nach draußen entdeckte der Vater den Jungen auf einer Wiese unterhalb des Gebäudes. Sofort alarmierte er die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien rückte umgehend aus und versorgte das Kind noch am Unfallort notfallmedizinisch. Anschließend wurde der Bub mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des schlimmen Unfalls laufen.