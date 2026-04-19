Alpinist stürzte in Tirol 170 Meter ab - schwer verletzt

Ein 36-jähriger Alpinist ist am Sonntag bei einer Tour auf die "Stubaier Wildspitze" im Gemeindegebiet von Sölden in Tirol (Bezirk Imst) schwer verletzt worden.

Tirol. Der Österreicher verlor auf einer Firnflanke den Halt und stürzte, sich mehrfach überschlagend, 170 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab. Der 36-Jährige blieb regungslos im Schnee zu liegen. Letztlich wurde er von einem Notarzthubschrauber mit einem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der Mann und ein 21-jähriger Italiener waren laut Polizei Sonntagfrüh bei der Talstation der Gletscherbahn in Neustift im Stubaital zu der Tour auf die 3.341 Meter hohe "Stubaier Wildspitze" gestartet. Sie gelangten teils mit Tourenski, teils über einen Lift, zum Einstieg des Gratanstiegs zu dem Berggipfel. Beim dortigen Ski-Depot angekommen, wechselten die Männer ihre Skier gegen Steigeisen und rüsteten sich mit Pickel aus, die Skier wurden an den jeweiligen Rucksäcken befestigt.

Sie starteten ohne Seilversicherung den Gipfelanstieg über den ausgesetzten Südostgrat. Im Zuge des Aufstieges, auf rund halber Strecke des Südostgrats, im Bereich eines in der Südflanke befindlichen Firnfeldes, kam es dann schließlich zu dem folgenschweren Unfall.

Schwierige Rettung

Die Rettung des Mannes gestaltete sich dann übrigens schwierig. Durch den Begleiter wurde sofort ein Notruf abgesetzt. Einsatzkräfte der alarmierten Bergrettung Neustift im Stubaital sowie ein Alpinpolizist begaben sich zum 36-Jährigen und starteten mit der Erstversorgung. Der alarmierte Notarzthubschrauber "Alpin 2" mussten den Anflug aufgrund widriger Wetterbedingungen jedoch abbrechen. Schließlich wurde der Schwerverletzte von der Besatzung des Notarzthubschraubers "Christophorus 1" geborgen. Der unverletzte 21-jährige Italiener wurde übrigens vom Polizeihubschrauber "Libelle" ebenfalls mit Tau im Bereich der Absturzstelle am Grat geborgen und zum Zwischenlandeplatz bei der Bergstation "Gamsgarten" ausgeflogen.