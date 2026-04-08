Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Gasaustritt
© Fotokerschi/Markus Hauser

Straße evakuiert

Alarm auf Baustelle: Gas trat bei Einfamilienhaus aus

08.04.26, 15:53
Teilen

Mehrere Fahrzeuge mussten zu dem mehrstündigen Einsatz ausrücken. 

Alarm am Mittwochmorgen bei einem Einfamilienhaus in der Pritzstraße: Die Berufsfeuerwehr Linz musste zu einem Gasaustritt ausrücken. Im Zuge von Bauarbeiten wurde in dem betroffenen Gebäude eine Gasleitung versehentlich angebohrt, wodurch unkontrolliert Gas austrat.

Aus Sicherheitsgründen richteten die Einsatzkräfte einen Evakuierungsradius von rund 50 Metern ein. Die unmittelbar betroffenen Anwohner wurden vorsorglich aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Linz, unterstützt von Rettungsdienst, Polizei und Linz AG, leitete umgehend Sicherungsmaßnahmen ein. Die beschädigte Gasleitung musste aufgegraben und anschließend fachgerecht verschlossen werden.

Gasaustritt
© Fotokerschi/Markus Hauser

Parallel dazu führten die Feuerwehrleute umfassende Belüftungsmaßnahmen durch, um die Gaskonzentration zu senken und eine Gefährdung auszuschließen. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und einer 15-köpfigen Mannschaft rund fünf Stunden im Einsatz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen