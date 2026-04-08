Alarm auf Baustelle: Gas trat bei Einfamilienhaus aus

Mehrere Fahrzeuge mussten zu dem mehrstündigen Einsatz ausrücken.

Alarm am Mittwochmorgen bei einem Einfamilienhaus in der Pritzstraße: Die Berufsfeuerwehr Linz musste zu einem Gasaustritt ausrücken. Im Zuge von Bauarbeiten wurde in dem betroffenen Gebäude eine Gasleitung versehentlich angebohrt, wodurch unkontrolliert Gas austrat.

Aus Sicherheitsgründen richteten die Einsatzkräfte einen Evakuierungsradius von rund 50 Metern ein. Die unmittelbar betroffenen Anwohner wurden vorsorglich aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Die Berufsfeuerwehr Linz, unterstützt von Rettungsdienst, Polizei und Linz AG, leitete umgehend Sicherungsmaßnahmen ein. Die beschädigte Gasleitung musste aufgegraben und anschließend fachgerecht verschlossen werden.

© Fotokerschi/Markus Hauser

Parallel dazu führten die Feuerwehrleute umfassende Belüftungsmaßnahmen durch, um die Gaskonzentration zu senken und eine Gefährdung auszuschließen. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz keine Personen verletzt. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und einer 15-köpfigen Mannschaft rund fünf Stunden im Einsatz.