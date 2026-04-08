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Großeinsatz

Zug-Chaos: Weststrecke nach Böschungsbrand lahmgelegt

08.04.26, 18:20
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Wer am Mittwochabend mit dem Zug auf der Weststrecke unterwegs war, brauchte Geduld: Ein Böschungsbrand legte vorübergehend den Zugverkehr zwischen St. Pölten und dem Tullnerfeld komplett lahm.

Am Mittwochabend hat der Brand in einer Böschung zwischen dem Bahnhof St. Pölten und dem Tullnerfeld zu Unterbrechungen geführt. Die Feuerwehr war im Einsatz. Die Züge mussten die Dauer der Sperre abwarten. Die ÖBB informierten ihre Fahrgäste darüber, dass der Betrieb zwischen mehreren Stationen nicht möglich war. "Planen Sie in diesem Bereich derzeit bis zu 90 Minuten mehr Reisezeit ein", hieß es auf der ÖBB-Homepage. 

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© ÖBB/Screenshot

Für Reisende im Regional- und S-Bahn-Verkehr wurde zwischen St. Pölten Hauptbahnhof und dem Bahnhof Tullnerfeld ein Schienenersatzverkehr mit Bussen angefordert. Auch die Strecke bis Pottenbrunn bzw. Böheimkirchen ist betroffen. Fernverkehrszüge wurden laut ÖBB umgeleitet.

Strecke wieder freigegeben

Um knapp vor 18.30 Uhr veröffentlichte die ÖBB ein Update zu den Zug-Unterbrechungen und berichtete, dass die Züge zwischen St. Pölten Hauptbahnhof und dem Bahnhof Tullnerfeld, sowie bis Böheimkirchen Bahnhof wieder fahren. Die Streckenunterbrechung wurde wieder aufgehoben. Zunächst war noch mit Zeitverzögerungen von etwa 20 Minuten zu rechnen.

Die Ursache für den Böschungsbrand ist derzeit noch unbekannt.

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