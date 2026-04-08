Barfuß in Bergnot – Trailrunner steckt ohne Schuhe im Schnee fest

Zwei junge Schweden unterschätzten am Mittwoch die Schneemassen am Gamskarkogel. Einer verlor seine Schuhe und steckte hüfthoch im Schnee fest, bevor der Polizeihubschrauber zur Rettung kam. Der 20-Jährige war bereits stark unterkühlt.

Am Mittwoch gerieten zwei schwedische Trailrunner bei Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg) in eine lebensgefährliche Situation. Die jungen Männer wollten zu Fuß und ohne Tourenski über lawinengefährliches Gelände auf den 2.467 Meter hohen Gamskarkogel gelangen. Dabei blieben sie hüfthoch im Schnee stecken. Besonders dramatisch: Einer der Sportler verlor währenddessen seine Trailrunning-Schuhe und war bei Eintreffen der Retter bereits stark unterkühlt.

Die Sportler dürften einem GPS-Track auf ihrem Smartphone gefolgt sein. Der steile Sommerweg auf den bekannten Aussichtsberg im Gasteinertal ist aufgrund der aktuellen Schneemassen derzeit unpassierbar. Experten rechnen damit, dass eine Begehung erst wieder im Mai möglich sein wird. In den letzten Wochen gab es in diesem Bereich zudem viel Neuschnee, was immer wieder schwere Nassschnee-Lawinen auslöste, berichtet "ORF Salzburg".

Hier wurden die beiden Bergläufer von der Alpinpolizei lokalisiert und gerettet. © Alpin- und Flugpolizei

Rettung per Hubschrauber Libelle

Erschwert wurde die Situation dadurch, dass nach dem Absetzen des Notrufs der Handy-Akku der Läufer leer war. Eine weitere Kommunikation mit den Einsatzkräften war somit nicht mehr möglich. Die Besatzung des Polizeihubschraubers Libelle, die zuvor bei einem anderen Lawineneinsatz tätig war, konnte die beiden Schweden schließlich lokalisieren. Mittels einer Taubergung wurden sie aus dem Steilgelände gerettet und sicher ins Tal gebracht, während die Bergrettung Bad Hofgastein zur Unterstützung bereitstand.