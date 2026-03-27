Anti-Aging aus dem Mixer: Reese Witherspoon schwört auf DIESEN grünen Smoothie

Reese Witherspoon verzichtet morgens auf Frühstück und setzt stattdessen auf einen grünen Smoothie, der Haut, Haare und Nägel sichtbar verbessern soll.

Wer würde nicht gern wissen, wie Reese Witherspoon es schafft, immer so jung, strahlend und irgendwie komplett ungestresst auszusehen? Während wir morgens noch versuchen, überhaupt wach zu werden, hat sie längst ihren „Beauty-Drink“ intus und genau der soll ihr kleines Geheimnis sein.

Frühstück? Überschätzt.

Statt Croissant oder Avocado-Toast setzt Reese seit Jahren auf einen simplen Trick: Ein Green Smoothie am Morgen und zwar täglich. Auf Instagram hat sie ihre Fans mit in die Küche genommen und gezeigt, wie ihr persönliches Beauty-Elixier entsteht. Und das Spannende: Sie trinkt ihn nicht zusätzlich, sondern ersetzt damit einfach ihr Frühstück. „Ich habe bis zum Mittag keinen Hunger“, erzählt sie.

Das verspricht der Smoothie

Laut Reese selbst hat sich durch den täglichen Drink einiges verändert:

schönere Haut

glänzenderes Haar

festere Nägel

Hollywood empfiehlt Hollywood

Das Ganze ist übrigens kein Zufallsfund aus dem Internet. Den Tipp bekam Reese von niemand Geringerem als Kerry Washington. Die beiden saßen bei einer Award-Show nebeneinander, Reese war komplett fasziniert von Kerrys Haut und bekam direkt das Rezept zugesteckt. Seitdem? Fester Bestandteil ihrer Morgenroutine.

Das Rezept: Reese Witherspoons Green Smoothie

Zutaten (für 2 große Smoothies):

2 Köpfe Romana-Salat

1 Handvoll Spinat

1 reife Banane

1 Apfel

1 Birne

1 Zitrone

120 ml Kokoswasser

Optional:

1 Handvoll Sellerie

1 EL Mandelmus

1 EL Leinsamen

1 EL Proteinpulver

Zubereitung:

Salat und Spinat waschen und trocknen. Banane schälen, Obst schneiden und entkernen. Alles in einen Mixer geben. Fein pürieren, je nach Geschmack etwas Flüssigkeit ergänzen.

Tipp: Kühl lagern und innerhalb von zwei Tagen trinken.

Ein Wunderdrink allein wird niemanden über Nacht in einen Hollywood-Star verwandeln. Aber: Dieser Smoothie ist vollgepackt mit Vitaminen, Ballaststoffen und Antioxidantien - also genau das, was Haut & Co. lieben.