Zeitumstellung 2026: Diese zwei Geräte vergessen alle und das kostet richtig Geld

Die Zeitumstellung steht an! Während Smartphones sich von selbst anpassen, werden zwei Geräte im Haushalt fast immer vergessen und das kann teuer werden.

An diesem Wochenende ist es wieder so weit: In der Nacht vom 28. auf den 29. März werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Während digitale Begleiter wie Smartphones den Sprung von zwei auf drei Uhr morgens vollautomatisch meistern, bleiben andere Geräte im Haushalt oft auf der Strecke. Das ist nicht nur nervig, sondern kann im schlimmsten Fall sogar teuer werden. Besonders zwei Geräte sollten Sie jetzt unbedingt im Blick haben.

Die Ofenanzeige: Der Klassiker in der Küche

Es ist der erste irritierende Moment am Sonntagmorgen: Man kommt in die Küche, und der Backofen zeigt noch die alte Zeit an. Zwar hat die falsche Uhrzeit am Herd keine direkten Auswirkungen auf Ihre Stromrechnung, aber sie bringt den gesamten Zeitplan durcheinander und wer will schon am Sonntagabend feststellen, dass der Braten wegen einer falsch programmierten Zeitschaltuhr zu spät fertig wird?

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Der wahre Kostenfresser: Die Heizungsanlage

Viel kritischer ist jedoch ein Gerät, das wir im Alltag oft komplett ignorieren: die Heizung. Viele Anlagen checken die Zeitumstellung leider nicht automatisch. Das Problem dabei ist die programmierte Nachtabsenkung. Wenn die interne Uhr der Heizung nicht umgestellt wird, läuft die Absenkung plötzlich zur falschen Zeit! Das bedeutet: Die Heizung ballert bereits auf Hochtouren, während Sie noch unter der warmen Decke liegen, und regelt genau dann herunter, wenn Sie eigentlich ein warmes Badezimmer brauchen.

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Wer hier nicht manuell eingreift, verschwendet wertvolle Energie und damit bares Geld. Werfen Sie daher unbedingt einen Blick in die Einstellungen Ihrer Zeitschaltuhr und stellen Sie diese händisch um. So bleibt es dann warm, wenn Sie es wirklich brauchen, und Ihr Geldbeutel wird geschont!