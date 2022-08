Entführungsalarm um 12-Jährige bei Waldbad

Die Eltern eines Teenies warnen auf Facebook vor einem zudringlichen Van-Fahrer.

Burgenland. Der Mann in dem schwarzen Auto soll am Wochenende die 12-jährige Tochter beim Skaterplatz vor dem Schwimmbad in Donnerskirchen aus dem Fahrzeug mit den abgedunkelten Scheiben angesprochen haben: „Er wollte wissen, wie sie heißt, dass sie fesch ist für ihr Alter und dass er sie nach Hause fahre wolle.“

„Gott sie Dank war sie so schlau und hat nichts verraten und ist auch nicht eingestiegen“, schreibt Vater Elmar R. weiter auf Facebook und schließt seine Warnung mit den Worten: „Bitte passt auf eure Kinder auf und nehmt das sehr ernst!“ Anzeige sei bereits erstattet worden. Die Landespolizeidirektion äußert sich zu dem gegenständlichen Fall nicht, sondern rät nur allgemein, „verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden“.