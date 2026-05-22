Genial: Mit diesen Pflege-Hacks machen Sie Ihren Pool fit für den Sommer

Das verlängerte Wochenende verspricht sommerliche Temperaturen von bis zu 30 Grad. Die perfekten Voraussetzungen also, um das heimische Schwimmbecken endlich aus dem Winterschlaf zu holen. Mit der richtigen Vorbereitung wird Ihr Pool im Handumdrehen wieder fit für die Badesaison.

Nichts kühlt an heißen Tagen besser ab als ein beherzter Sprung ins kühle Nass. Bevor jedoch das erste „Platsch“ durch den Garten hallt, steht noch ein kleiner Frühjahrs-Check an. Denn nach Herbst, Winter und den ersten Frühlingswochen haben sich oft Schmutz, Algen oder Ablagerungen angesammelt, die Wasserqualität und Technik beeinträchtigen können. Diese Schritte sollten Sie jetzt erledigen, damit der Start in die Badesaison gelingt.

Schritt 1: Der große Frühjahrsputz

Entfernen Sie Laub, Äste und Wasserpfützen von der Winterabdeckung, bevor Sie diese abziehen, so rutscht kein Schmutz ins Becken. Danach sollten Sie die Abdeckplane gründlich reinigen, trocknen lassen und bis zum Herbst sicher einlagern.

Nun geht es dem Restschmutz an den Kragen. Fischen Sie Blätter mit einem Kescher ab und lassen Sie Ihren manuellen Sauger oder Poolroboter über den Boden flitzen. Ein besonderes Augenmerk sollte auf der Wasserlinie liegen: Hier setzen sich über den Winter oft hartnäckige Kalk- und Fettränder ab. Mit einem speziellen Randreiniger (alkalisch bei Schmutz, sauer bei Kalk) und einer weichen Folienbürste lässt sich dieser Rand mühelos entfernen. Achtung: Verwenden Sie keine harten Schwämme, um die Poolfolie nicht zu zerkratzen.

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Der DIY-Hack:



Mischen Sie herkömmliches Backpulver (oder Natron) mit ein paar Tropfen warmem Wasser oder etwas mildem Spülmittel zu einer dicken Paste. Mit einem weichen Schwamm oder Tuch aufgetragen wirkt diese Paste wie ein ganz sanftes Peeling. Sie löst den Schmutzrand komplett ab, ohne das Material zu zerkratzen, und neutralisiert ganz nebenbei auch noch leichte pH-Wert-Schwankungen im Wasser.

Schritt 2: Technik-Check

Montieren Sie die Pumpe, eventuelle Solar-Heizungen und das Mehrwege-Ventil, die über den Winter im Trockenen gelagert wurden. Prüfen Sie dabei alle Dichtungen, Leitungen und Anschlüsse auf Frostschäden und fetten Sie trockene Dichtungen etwas ein.

Profi-Tipp: Werfen Sie unbedingt einen Blick in Ihren Filterkessel. Herkömmlicher Filtersand sollte etwa alle zwei Jahre komplett ausgetauscht werden, modernes Filterglas hält drei bis vier Jahre durch.

Schritt 3: Wasser auffüllen

Füllen Sie Ihr Becken wieder auf, bis der Wasserspiegel etwa die Hälfte der Skimmeröffnung erreicht. Jetzt wird das Beckenwasser auf Sommer-Modus programmiert:

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Der pH-Wert

Er ist die Basis für alles. Messen Sie das Wasser und stellen Sie den pH-Wert exakt auf 7,0 bis 7,4 ein.

Der Neustart

Führen Sie eine sogenannte Stoßchlorung (Schockchlorung) durch. Das bedeutet, Sie geben eine höhere Dosis schnelllösliches Chlor in den Skimmer, um sämtliche Bakterien, Keime und Algenrückstände der kalten Monate sofort abzutöten. Schalten Sie Ihre Filteranlage ein und lassen Sie diese mindestens 8 Stunden lang durchlaufen. So stellen Sie sicher, dass das frisch gechlorte Wasser einmal komplett durch jeden Winkel des Beckens zirkuliert. Vergessen Sie danach das "Rückspülen" der Filteranlage nicht, damit die abgetöteten Partikel aus dem Filtersand dauerhaft ins Abwasser befördert werden.

Sobald der Chlorwert wieder auf den haut- und badefreundlichen Idealbereich von 0,3 bis 0,8 mg/l abgesunken ist, ist der Pool freigegeben.

Alternativen zu Chlor

Wer nicht nur beim Putzen, sondern auch bei der Desinfektion auf Chlor verzichten möchte, hat tolle Möglichkeiten:

Aktivsauerstoff

Ein sanftes Mittel, das Bakterien effektiv bekämpft, das Wasser aber wunderbar weich und geruchslos hinterlässt. Perfekt für empfindliche Haut.

UV-C-Lampen

Ein tolles technisches Upgrade für die Filteranlage. Das Wasser fließt an einem UV-Licht vorbei, das die DNA von Algen und Bakterien physikalisch zerstört. So bleibt das Wasser mit minimalen Zusätzen hygienisch rein.