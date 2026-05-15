Verstappen-Mania beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Der Nürburgring platzt aus allen Nähten! Weil Formel-1-Dominator Max Verstappen heute beim 24-Stunden-Klassiker Gas gibt, herrscht in der Eifel der Ausnahmezustand. Ohne Ticket geht gar nichts mehr.

Das Max-Verstappen-Fieber beim 24-Stunden-Klassiker am Nürburgring (15:00 Uhr/live ServusTV On) übertrifft alle Erwartungen. Das legendäre Langstrecken-Event in der Eifel ist bereits seit Tagen restlos ausverkauft. Die Veranstalter sprachen eine deutliche Warnung an alle Motorsport-Fans aus: Man solle am Samstag auf keinen Fall ohne gültiges Ticket anreisen. Der Hype entfachte sich unmittelbar, nachdem feststand, dass der viermalige Weltmeister Verstappen in der "Grünen Hölle" antreten wird, um sich den Frust der aktuellen Formel-1-Saison (nur WM-Platz 7) von der Seele zu fahren.

Nonplusultra-Herausforderung auf 25,4 Kilometern

ServusTV On ist mit einem eigenen Team um die österreichische Star-Reporterin Andrea Schlager vor Ort und berichtet bis zum Zieleinlauf am Sonntag (15:00 Uhr/live ServusTV On & Sport24-Liveticker) live. Das Rennen findet auf jener geschichtsträchtigen Strecke statt, auf der Niki Lauda 1976 seinen schweren Feuerunfall überlebte. Für ServusTV-Experte Christian Klien ist die 25,4 Kilometer lange Runde die absolute Krönung im Rennkalender. Er betont, dass die Nordschleife wahnsinnig lang, unübersichtlich und die ultimative Herausforderung für jeden Piloten darstellt.

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Gefährlicher Mix aus Profis und Amateuren

Insgesamt teilen sich 161 Boliden aus verschiedensten Klassen die berüchtigte Strecke. Das Feld besteht aus einem Mix von Profis und Amateuren, was laut Klien eine zusätzliche Gefahr birgt. Man müsse ständig überholen und den Verkehr perfekt lesen, da man für die langsameren Fahrzeuge oft mitdenken muss. Für Verstappen ist dieser Ausflug in den GT-Sport eine intensive Abwechslung, bevor er am nächsten Wochenende bei der Formel-1-Fortsetzung in Montreal bereits wieder für Red Bull Gas geben muss muss.