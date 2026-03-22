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Das sollten Sie in der Woche vom 23. März bis 29. März laut Mondkalender tun
© Getty Images

KW 13

Das sollten Sie in der Woche vom 23. März bis 29. März laut Mondkalender tun

22.03.26, 07:00
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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben. 

Ihr wöchentlicher Mondkalender: 23.03. - 29.03.

Montag - 23. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Stier

Möglichst keine Zugluft oder Klimaanlage im Halsbereich. Eine aufbauende Maske für den Hals verwenden, auch Nachtcreme nutzen.

Lesen Sie auch

Dienstag – 24. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme wird empfohlen. Am Abend sollte auf fette Speisen und Eiscreme verzichtet werden.

Mittwoch – 25. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Zwillinge

Die Haut reagiert an Zwillinge- und Krebstagen sensibler. Oft merkt man dann schneller, wogegen man allergisch ist; besonders Milchprodukte belasten.

Donnerstag – 26. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Überwinterte Kübelpflanzen brauchen jetzt Wasser. Die Haut sollte schonend behandelt werden, da sie jetzt empfindlicher ist.

Freitag – 27. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Mani- und Pediküre sind möglich, aber die Nägel sollten nicht zu kurz geschnitten werden. Zudem werden Atemübungen an frischer Luft empfohlen.

Samstag – 28. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Sehr guter Tag zum Haare schneiden! Weiß, Beige und Silber unterstützen den heutigen Tag. Größere Anstrengungen sollten allerdings vermieden werden.

Sonntag – 29. März 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Es wäre eine gute Idee, die Fastenzeit noch zu nutzen, da der Körper in der zunehmenden Mondphase alles verstärkt aufnimmt. Eben auch Fett und Zucker.

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