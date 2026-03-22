Das sollten Sie in der Woche vom 23. März bis 29. März laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 23.03. - 29.03.
Montag - 23. März 2026
- Mond nimmt zu
- Stier
Möglichst keine Zugluft oder Klimaanlage im Halsbereich. Eine aufbauende Maske für den Hals verwenden, auch Nachtcreme nutzen.
Dienstag – 24. März 2026
- Mond nimmt zu
- Zwillinge
Gymnastik für den Schulterbereich und die Arme wird empfohlen. Am Abend sollte auf fette Speisen und Eiscreme verzichtet werden.
Mittwoch – 25. März 2026
- Mond nimmt zu
- Zwillinge
Die Haut reagiert an Zwillinge- und Krebstagen sensibler. Oft merkt man dann schneller, wogegen man allergisch ist; besonders Milchprodukte belasten.
Donnerstag – 26. März 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Überwinterte Kübelpflanzen brauchen jetzt Wasser. Die Haut sollte schonend behandelt werden, da sie jetzt empfindlicher ist.
Freitag – 27. März 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Mani- und Pediküre sind möglich, aber die Nägel sollten nicht zu kurz geschnitten werden. Zudem werden Atemübungen an frischer Luft empfohlen.
Samstag – 28. März 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Sehr guter Tag zum Haare schneiden! Weiß, Beige und Silber unterstützen den heutigen Tag. Größere Anstrengungen sollten allerdings vermieden werden.
Sonntag – 29. März 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Es wäre eine gute Idee, die Fastenzeit noch zu nutzen, da der Körper in der zunehmenden Mondphase alles verstärkt aufnimmt. Eben auch Fett und Zucker.