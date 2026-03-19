Unterreiners Hilfstöne erspielten 22.000 Euro in der Wiener Hofburg

Ein Abend zwischen imperialem Glanz und tiefer persönlicher Rührung: Kammersänger Clemens Unterreiner feierte in der Wiener Hofburg seinen Benefiz-Geburtstag, der heuer erstmals von einer ganz leisen, privaten Wehmut begleitet wurde.

Es war ein Abend, wie ihn nur Wien schreiben kann: Wenn der prunkvolle Festsaal der Hofburg aus allen Nähten platzt, die Gardemusik in orchestraler Wucht aufspielt und ein Kammersänger zur Hochform aufläuft, dann lädt Clemens Unterreiner zum Geburtstags-Stelldichein. Doch hinter dem strahlenden Lächeln des Jubilars und dem gewaltigen Volumen seiner Stimme verbarg sich diesmal eine ganz besondere, leise Note.

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Ein Fest mit „Mehrwertsteuer“ und Herz

Eigentlich hatte der Publikumsliebling geplant, seinen Ehrentag ganz bescheiden unter der Sonne Rio de Janeiros zu verbringen. Doch für den guten Zweck disponiert ein „Bariton für alle Fälle“ gerne um. Seinen 45. Geburtstag – allerdings „plus Mehrwertsteuer“, wie der sichtlich bestens gelaunte Jubilar scherzte – feierte er vor einer ausverkauften Kulisse von 1.200 Gästen.

Aufhofcenter-Chef Peter Schaider und Grande Dame Birgit Sarata © Andreas Tischler

Doch inmitten des Applauses wurde es für einen Moment ganz still im Herzen des Sängers. Es war das erste Mal, dass Unterreiner das Älterwerden ohne seine geliebte Mama feierte. Ein Umstand, der dem Abend eine tiefe, emotionale Erdung verlieh.

„Es ist zwar mein erster Geburtstag ohne meine Mama, aber dafür ein ganz besonderer Abend – wer kann schon an seinem Geburtstag in der Hofburg gemeinsam mit seiner Familie, Freunden und dem Bundesheer für Menschen in Not singen und feiern? Das gibt diesem Tag einen ganz besonderen Sinn“, so ein sichtlich gerührter Unterreiner.

Georg Frischeis, Klaudia Tanner und Jubilar Clemens Unterreiner © Andreas Tischler

Prominente Gratulantenschar in der Hofburg

Unter der charmanten Schirmherrschaft von Moderatorin Silvia Schneider, die gewohnt stilsicher durch das Programm führte, versammelte sich die heimische Prominenz für den guten Zweck und, um dem Jubilar zu gratulieren.

An der Spitze der Gratulanten zeigte sich die Landesverteidigung von ihrer musischsten Seite: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Generalstabschef Rudolf Striedinger und Militärkommandant Kurt Wagner erwiesen dem „Garde-Freund“ Unterreiner die Ehre.

Auch die Welt der Oper und Kunst war hochkarätig vertreten. Star-Geigerin Lidia Baich, Andreas Schager, Opernstar Annely Peebo sowie Grande Dame Birgit Sarata scharten sich um Unterreiner. Ebenfalls unter den Gästen: Auhof-Center-Eigentümer Peter Schaider, DDSG-Boss Wolfgang Fischer mit Onka Takats sowie Unterreiners Schwester, die Historikerin Katrin Unterreiner.

Ein Helm voller Wein für den guten Zweck

Der Abend war jedoch mehr als eine reine Geburtstags-Sause. Unter dem Motto „Singen, feiern und Gutes tun“ sammelte der Jubilar für seinen Benefizverein „HILFSTÖNE“. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Über 22.000 Euro Reinerlös fließen direkt in die Unterstützung von Menschen in akuten Notlagen.

Zum krönenden Abschluss gab es für den Kammersänger noch ein handfestes Präsent vom Gardekommandanten Oberst Frischeis: einen echten Gardehelm, der – ganz nach Wiener Tradition – bis zum Rand mit feinstem Garde-Wein gefüllt war. Ein runder Abschluss für einen Abend, der bewies, dass wahre Größe dort entsteht, wo künstlerische Exzellenz auf tief empfundene Mitmenschlichkeit trifft.