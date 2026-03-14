Kein Taxi für Alfons Haider: 19-Euro-Fahrt war Fahrern zu kurz

Riesen-Ärger für Alfons Haider in Wien: Der beliebte Entertainer wollte am Hauptbahnhof nur ein Taxi nach Hause nehmen, doch mehrere Fahrer ließen ihn einfach stehen. Der Grund für den Taxi-Eklat sorgt nun im Netz für heftige Diskussionen unter seinen Fans und prominenten Freunden.

Alfons Haider schilderte seinen Frust direkt in einem Instagram-Reel vom Wiener Hauptbahnhof. Obwohl der 68-Jährige seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern Österreichs gehört und unter anderem den Opernball im ORF moderierte, half ihm seine Prominenz in dieser Situation wenig. Mehrere Taxifahrer weigerten sich laut Haider, die Fahrt anzunehmen.

Der Entertainer berichtete, dass vor allem der Wunsch nach bargeldloser Zahlung auf Widerstand stieß. In dem Video sagte er: "Also ich bin ja bekanntlich ein friedvoller Mensch, aber 19 Uhr Hauptbahnhof, habe leider meine Bankomatkarte mit." Laut seinen Schilderungen gaben die Fahrer an, ihn nicht fahren zu wollen: "Die Herren von der Taxi-Industrie weigern sich, mich zu fahren." Als Gründe nannte er: "Erstens wegen Bankomat-Karte und zweitens, weil es nur eine 19-Euro-Fahrt ist." Für den jetzigen Mörbisch-Intendanten ein unverständliches Verhalten.

Prominente Unterstützung im Netz

Unter dem Posting meldeten sich schnell andere Promis zu Wort. Kabarettistin Monika Gruber kommentierte die Situation kurz und bündig mit: "Nur cash macht fesh!" Auch die ehemalige Wetter-Moderatorin Christa Kummer teilte ähnliche Erfahrungen und schrieb: "Kenne ich auch! Unglaublich! Du bist nicht alleine!" Viele User in den Kommentaren zogen zudem den Vergleich zu Fahrdienst-Apps wie Uber, bei denen Fixpreise und Kartenzahlung standardmäßig funktionieren, was in Wien seit Jahren für Zündstoff sorgt.

Christa Kummer und Alfons Haider busselten. © Andreas Tischler

Ende gut alles gut

Trotz des Ärgers am Taxistand konnte Alfons Haider seine Follower beruhigen. Er stellte am Ende seines Postings klar, dass er es schließlich doch noch nach Hause geschafft hat. Wie genau er die Heimreise letztlich antrat, ließ der Moderator allerdings offen.