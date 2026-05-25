Royaler Fußball-Streit: Charlotte fällt Prinz William in den Rücken

Zwischen Prinz William und seiner Tochter Prinzessin Charlotte hängt der royale Haussegen schief, nachdem die Elfjährige ihrem Vater beim Thema Fußball die Loyalität entzogen und sich auf die Seite von Mama Kate geschlagen hat.

Eigentlich gelten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) gemeinsam mit ihren drei Kindern George (12), Charlotte (11) und Louis (8) als absolute Vorzeigefamilie. Doch hinter den dicken Palastmauern scheint es nun ausgerechnet beim Thema Loyalität zu kriseln. Der Grund für den royalen Haussegen, der schief hängt, ist Fußball. Während der Prince of Wales bekanntlich ein glühender und leidenschaftlicher Anhänger des Traditionsvereins Aston Villa ist, tanzt ihm seine einzige Tochter nun sportlich gehörig auf der Nase herum.

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Prinzessin Charlotte wechselt ins gegnerische Lager

Wie das britische Portal GB News berichtet, plauderte Prinz William bei einem offiziellen Termin in Cornwall ganz ungeniert aus dem königlichen Nähkästchen. Angesprochen auf den jüngsten Sieg von Aston Villa gegen den SC Freiburg geriet der Thronfolger zwar ins Schwärmen, musste jedoch gleichzeitig ein bitteres Geständnis ablegen: Im eigenen Wohnzimmer hat er nämlich nicht mehr die volle Unterstützung seiner Kinder.





Besonders die kleine Charlotte hat sich gegen Papas Lieblingsklub entschieden. Die Elfjährige hat ihr Herz stattdessen an den Londoner Kult-Verein Chelsea FC verloren. Damit eifert die Mini-Prinzessin ganz ihrer Mama nach: Auch Prinzessin Kate gilt seit jeher als treuer Fan. Auf Social Media feierten Chelsea-Anhänger die Nachricht bereits euphorisch.

William bleibt tolerant: „Sie müssen keine Villa-Fans sein“

Obwohl William für seinen Verein alles stehen und liegen lässt – bei einem wichtigen Spiel soll er neulich sogar einen dringenden Telefonanruf ignoriert haben –, nimmt er die sportliche Rebellion im eigenen Haus mit Humor. Schon vor längerer Zeit stellte er klar, dass er seinen Kindern bei der Vereinswahl absolut freie Hand lässt.

Prinzessin Charlotte © Getty

Zumindest bei Charlotte hat diese liberale Erziehung Früchte getragen. Ob die Prinzen George und Louis ihrem Vater die Treue halten oder ebenfalls ins gegnerische Lager wechseln, bleibt das nächste spannende Kapitel im royalen Fußball-Krimi.