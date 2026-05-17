Venezuela lieferte Maduro-Vertrauten an die USA aus

Der venezolanische Geschäftsmann Alex Saab, ein Verbündeter des früheren Präsidenten Nicolas Maduro, ist am Samstag an die USA ausgeliefert worden.

Dies teilte die venezolanische Einwanderungsbehörde SAIME mit. Saab war im Februar in Caracas bei einer gemeinsamen Operation von US- und venezolanischen Behörden festgenommen worden.

Die Festnahme und Auslieferung deuten auf eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden der USA und Venezuelas unter der amtierenden Präsidentin Delcy Rodriguez hin.

Saab könnte den US-Behörden Insidern zufolge Informationen liefern, um deren Anklage gegen Maduro zu untermauern. Maduro und seine Frau Cilia Flores wurden im Jänner nach New York gebracht, wo sie unter anderem wegen des Vorwurfs des Terrorismus und Drogenhandels angeklagt sind. Sie weisen die Vorwürfe zurück.

Déjà-vu für Saab

Für den 54-jährigen Saab, der in Caracas unter Maduro auch zeitweise Minister war, dürfte die Auslieferung an die USA ein Déjà-vu sein: Er war 2020 auf den Kapverdischen Inseln festgenommen worden, als sein Privatjet auf dem Weg in den Iran auftanken musste. Ein Jahr später wurde er in die USA ausgeliefert, wo unter anderem wegen Geldwäsche in dreistelliger Millionenhöhe gegen ihn ermittelt wurde. 2023 ließ ihn die Regierung von US-Präsident Joe Biden allerdings im Austausch gegen mehrere in Venezuela inhaftierte Amerikaner frei. Biden habe sich die Entscheidung über Saabs Auslieferung nicht leicht gemacht, erklärte die US-Regierung damals.

fdru