Bei strömenden Regen holt der GAK gegen Altach in der letzten Minute ein 2:2-Remis. Die Vorarlberger haben den Play-off-Aufstieg dennoch in der eigenen Hand, den Steirern reicht am letzten Spieltag im direkten Abstiegs-Duell gegen BW Linz ein Punkt.
Regenschlacht
2:2 - GAK rettet Punkt gegen Altach vor Abstiegs-Endspiel
09.05.26, 19:16
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