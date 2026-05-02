Liebes Aus bei Yvonne Woelke und Peter Klein

Reality-Star Yvonne Woelke hat ihren Freund abserviert.

Das bestätigte die 46-Jährige im Rahmen des BILD-Renntags in Gelsenkirchen. „Ehrlich gesagt habe ich keine Frühlingsgefühle. Bei mir ist gerade tote Hose“, sagte Woelke im Gespräch mit BILD. Eine klare Aussage – und offenbar endgültig: Die Schauspielerin hat die Beziehung beendet, ein Liebes–Comeback schließt sie aus.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an von Turbulenzen geprägt. Kennengelernt hatten sie sich 2023 rund um das „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, damals noch unter dem Schatten von Affären–Gerüchten. Erst später machten sie ihre Liebe öffentlich – begleitet von massiver Kritik. „Wir mussten leider sehr viel Hass ertragen, bis zu Morddrohungen“, hatte Klein rückblickend erklärt.

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Nun zieht Woelke einen Schlussstrich - auch aus persönlichen Gründen: „Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung […] Jetzt möchte ich allein sein.“

Aufeinandertreffen im Backstage-Bereich

Beim Renntag in Gelsenkirchen tauchte dann aber plötzlich Klein im Backstage-Bereich auf. Die Situation wirkte laut BILD angespannt, beide begegneten sich zunächst distanziert.

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Klein selbst gibt sich kämpferisch: „Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß.“ Während er auf Mallorca lebt, pendelt Woelke zwischen Hamburg und Berlin. „Von mir aus könnte es in unserer Beziehung lebhafter zugehen“, so Klein weiter.