Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital Eurovision Song Contest E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Yvonne Woelke
© Getty

Alles vorbei

Liebes Aus bei Yvonne Woelke und Peter Klein

02.05.26, 18:33
Teilen

Reality-Star Yvonne Woelke hat ihren Freund abserviert. 

Das bestätigte die 46-Jährige im Rahmen des BILD-Renntags in Gelsenkirchen. „Ehrlich gesagt habe ich keine Frühlingsgefühle. Bei mir ist gerade tote Hose“, sagte Woelke im Gespräch mit BILD. Eine klare Aussage – und offenbar endgültig: Die Schauspielerin hat die Beziehung beendet, ein Liebes–Comeback schließt sie aus.

Die Beziehung der beiden war von Anfang an von Turbulenzen geprägt. Kennengelernt hatten sie sich 2023 rund um das „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“, damals noch unter dem Schatten von Affären–Gerüchten. Erst später machten sie ihre Liebe öffentlich – begleitet von massiver Kritik. „Wir mussten leider sehr viel Hass ertragen, bis zu Morddrohungen“, hatte Klein rückblickend erklärt.

Yvonne Woelke
© Getty

Nun zieht Woelke einen Schlussstrich - auch aus persönlichen Gründen: „Ich will einfach für mich und mit mir im Reinen sein. Sonst war ich immer in einer Beziehung […] Jetzt möchte ich allein sein.“

Aufeinandertreffen im Backstage-Bereich

Beim Renntag in Gelsenkirchen tauchte dann aber plötzlich Klein im Backstage-Bereich auf. Die Situation wirkte laut BILD angespannt, beide begegneten sich zunächst distanziert.

Yvonne Woelke
© Getty

Klein selbst gibt sich kämpferisch: „Es ist momentan kompliziert. Die Entfernung ist sehr groß.“ Während er auf Mallorca lebt, pendelt Woelke zwischen Hamburg und Berlin. „Von mir aus könnte es in unserer Beziehung lebhafter zugehen“, so Klein weiter.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen