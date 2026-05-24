Wegen Mette-Marit: Sohn soll Italien verlassen haben

Im norwegischen Königshaus wächst die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit. Während sich ihr Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert, sorgt nun ihr Sohn Sverre Magnus für Spekulationen: Hat der Prinz seine Wahlheimat Italien verlassen, um der Familie beizustehen?

Zuletzt wurde Sverre Magnus auffällig häufig bei Terminen der norwegischen Royals gesehen. Medienberichten zufolge soll der 20-Jährige inzwischen sogar nach Norwegen zurückgekehrt sein, nachdem er längere Zeit in Italien gelebt hatte.

Dort hatte der Sohn von Kronprinz Haakon und Mette-Marit erst vor rund einem Jahr einen neuen Lebensabschnitt begonnen. In Mailand wollte er Erfahrungen sammeln und sich beruflich im Bereich Film und Fotografie weiterentwickeln. Dafür gründete der Prinz sogar ein eigenes Unternehmen.

Sorge um Mette-Marit wächst

Die Rückkehr sorgt nun für Fragen, auch wegen des Gesundheitszustands seiner Mutter. Kronprinzessin Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose und kann royale Verpflichtungen nur noch eingeschränkt wahrnehmen. Wie ernst die Situation inzwischen ist, zeigte zuletzt eine Mitteilung des Königshauses: Demnach wird die 52-Jährige bereits auf eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet. Bei öffentlichen Auftritten war Mette-Marit zuletzt zudem mit Sauerstoffgerät zu sehen.

Übernimmt Sverre Magnus mehr Verantwortung?

In den vergangenen Wochen trat Sverre Magnus immer öfter gemeinsam mit der Königsfamilie auf, teilweise absolvierte er sogar eigene Termine. Das heizte Spekulationen an, ob er künftig stärker in royale Aufgaben eingebunden werden könnte. Besonders Kronprinz Haakon könnte Unterstützung gebrauchen.

Während Schwester Ingrid Alexandra wegen ihres Studiums in Australien lebt, fallen weitere Familienmitglieder aus gesundheitlichen Gründen derzeit ebenfalls aus. Royal-Expertin Caroline Vagle zeigte sich gegenüber norwegischen Medien jedenfalls erfreut über gemeinsame Auftritte von Vater und Sohn: Es sei gut zu sehen, dass Haakon bei öffentlichen Aufgaben Unterstützung bekomme. Ob Sverre Magnus künftig dauerhaft eine größere Rolle übernimmt, bleibt jedoch offen.