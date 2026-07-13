Harry: So lief sein Geheim-Treffen mit Papa Charles

Große Überraschung im britischen Königshaus: Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben bei ihrem aktuellen Besuch in Großbritannien für eine echte Palast-Sensation gesorgt. Das Paar traf sich klammheimlich mit König Charles III. (77) auf dessen Landsitz – und brachte nach Jahren der Trennung endlich die Enkelkinder mit.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der aktuelle Aufenthalt von Prinz Harry in seiner alten Heimat wurde im Vorfeld von strengen Sicherheitsfragen und wilden Spekulationen begleitet. Doch nun kam es hinter verschlossenen Türen zu einem hochemotionalen, privaten Termin: dem großen Wiedersehen mit seinem Vater König Charles III. in der Highgrove-House-Residenz.

Emotionales Enkel-Wiedersehen

Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, empfingen König Charles und Königin Camilla (78) den Herzog und die Herzogin von Sussex sowie die gemeinsamen Kinder Archie und Lilibet am Freitagnachmittag (10. Juli) auf dem prachtvollen Landsitz in Gloucestershire. Das Treffen soll etwas länger als eine Stunde gedauert haben und in einer spürbar entspannten Atmosphäre verlaufen sein.

2022 beim Begräbnis der Queen. © Getty Images

Für den Monarchen, der erst kürzlich mit einem stark geröteten Auge für besorgte Schlagzeilen gesorgt hatte, war dieser Besuch als Großvater von unschätzbarem Wert:

Die lange Trennung: Da die kleine Familie im kalifornischen Exil lebt, hatte Charles seine Enkelkinder Archie und Lilibet zuletzt im Sommer 2022 persönlich gesehen.

Das Jubiläum: Damals reisten die Sussexes zu den feierlichen Programmpunkten des Platinjubiläums der inzwischen verstorbenen Queen Elizabeth II. an.

Die Annäherung: Auch für Meghan war es das erste persönliche Zusammentreffen mit ihrem Schwiegervater seit vier Jahren und gilt als wichtiger Meilenstein in der zerrütteten Vater-Sohn-Beziehung.

Von der Familien-Aussprache zum Ziegen-Yoga

Schon am Tag nach dem geheimen Gipfeltreffen setzte der 41-jährige Harry seine Reise durch das Königreich zügig fort. Laut Informationen des Express wurde der Prinz am Samstagmorgen beim Verlassen von Althorp House in Northamptonshire – dem geschichtsträchtigen Anwesen seines Onkels Charles Spencer – gesichtet, von wo aus er direkt nach Warwickshire weiterreiste.

Dort besuchte der royale Aussteiger in seiner Rolle als globaler Botschafter das "Scotty’s Summer Festival" auf Maxstoke Castle, eine Organisation, die Kinder und Jugendliche unterstützt, die einen Elternteil im Militärdienst verloren haben. Während das Treffen mit König Charles komplett ohne Fotografen stattfand, zeigte sich Harry kurz darauf von einer völlig ungewohnten Seite: Nach den offiziellen Terminen ließ sich der sichtlich gelöste Prinz beim trendigen Ziegen-Yoga in absolut verrückten und sportlichen Positionen ablichten.