Harry und Meghan bringen Kinder zu König Charles

Nach Angaben britischer Medien haben Prinz Harry und Herzogin Meghan das britische Königspaar in London besucht. Buckingham Palace bestätigte das Treffen. Zuvor hatten Spekulationen über eine mögliche Ausladung des Paares für Schlagzeilen gesorgt.

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Zu den Gesprächen oder dem Ablauf des Treffens wurden zunächst keine weiteren Informationen bekannt.

Für Harry und Meghan ist es der erste gemeinsame Besuch in Großbritannien seit 2022. Damals waren sie zur Beisetzung von Queen Elizabeth II. angereist. Während Prinz Harry in den vergangenen Jahren mehrfach allein in seine Heimat reiste, blieb Meghan den Besuchen fern. Zuletzt hatte Harry seinen Vater im September vergangenen Jahres persönlich getroffen.

Harry wünscht sich mehr Zeit für seine Kinder mit ihrem Großvater

© meghan/Instagram

Prinz Harry hatte zuletzt mehrfach betont, dass ihm eine Versöhnung mit seinem Vater am Herzen liege. Der Monarch, der wegen seiner Krebserkrankung behandelt wird, soll nach Harrys Wunsch auch eine engere Beziehung zu seinen Enkeln aufbauen. Archie und Lilibet seien inzwischen alt genug, um gemeinsame Erinnerungen mit ihrem Großvater zu schaffen.

© Getty Images

Das Verhältnis zwischen König Charles und Prinz Harry gilt seit Jahren als schwer belastet. Spätestens nach dem Rückzug der Sussexes aus dem Königshaus im Jahr 2020 vertieften sich die Gräben. Harry erhob in Interviews, der Netflix-Dokumentation und seiner Autobiografie "Spare" schwere Vorwürfe gegen seine Familie. Persönliche Treffen zwischen Vater und Sohn blieben seitdem selten und fielen meist kurz aus. Umso größer ist die Bedeutung des jetzigen Wiedersehens, das als vorsichtiger Schritt aufeinander zu gewertet werden könnte.