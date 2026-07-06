König Charles III. verkauft jetzt Fischerhüte im Oasis-Style

Ein neues Accessoire erobert das britische Königshaus. König Charles III. bietet für Fans trendige Fischerhüte als Merchandise an, die von Oasis-Ikone Liam Gallagher inspiriert wurden.

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König Charles III. überrascht bei seinen royalen Veranstaltungen mit einem neuen Mode-Gimmick. Für ein traditionsreiches Fahrturnier auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Norfolk wurden spezielle Fischerhüte entworfen, wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet. Während der König gerade erst seine Steuern offenlegte und zudem ein Übernachtungsangebot an seinen Sohn Harry zurückgezogen hat, können Fans die exklusive Kopfbedeckung für zwölf Pfund mittlerweile im Internet erwerben, wodurch das Accessoire auch für Interessierte in Österreich leicht zugänglich ist.

Fischerhüte im Liam-Gallagher-Stil

Das ungewöhnliche Design der Hüte geht laut dem Bericht auf den Oasis-Sänger Liam Gallagher zurück, der das Kleidungsstück in den Neunzigerjahren während der Britpop-Ära berühmt machte. Auf der Vorderseite der royalen Modelle ist ein gekröntes Pferdelogo in Form eines Buchstabens zu sehen. Neben den Hüten umfasst das gesamte Sortiment für das dortige Festival noch weitere Kleidungsstücke sowie verschiedene Alltagsgegenstände.

Liam Gallagher © Getty Images

König Charles ehrt Tradition

Das dazugehörige Fahrsportereignis selbst basiert auf einer historischen Initiative von Prinz Philip aus dem Jahr 1982. Er begründete die alljährlichen Prüfungen auf dem Landsitz, um gezielt die Sportdisziplin des Gespannfahrens zu fördern. Um den gesamten Online-Auftritt der Royals weiter zu verjüngen und zukünftig noch mehr für trendige Inhalte zu sorgen, sucht König Charles derzeit auch nach einem neuen Mitarbeiter.