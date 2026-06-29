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Harry & Meghan in Europa: Folgt jetzt Treffen mit Charles?

Prinz Harry und seine Meghan
© Getty Images
Prinz Harry und Meghan haben die USA verlassen und verbringen aktuell einen privaten Urlaub in Europa. Danach steht eine lang ersehnte Familienreunierung in Großbritannien an.
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Die geplante Reise der Sussexes sollte eingentlich erst  Anfang Juli starten und fünf Tage dauern. Prinz Harry wird gemeinsam mit Herzogin Meghan und den Kindern Archie und Lilibet in das Vereinigte Königreich reisen. Vorab gönnt sich die Familie laut Berichten aber bereits eine private Auszeit an einem noch unbekannten Ort auf dem europäischen Festland. In England wird der Prinz offiziell für die Invictus Games werben, die nächstes Jahr in Birmingham ausgetragen werden.

Hoffnung auf royale Versöhnung

Hinter den Kulissen läuft bereits seit Januar die sogenannte "Operation Versöhnung" mit König Charles III. Der Monarch soll seine Enkelkinder seit vier Jahren nicht mehr gesehen haben, da das letzte Zusammentreffen bereits weit zurückliegt. Für den anstehenden Aufenthalt im Vereinigten Königreich liegt der Familie allerdings schon ein Angebot des Königs vor, auf einem royalen Anwesen zu wohnen. Dieses Angebot wurde von Prinz Harry und Meghan anscheinend bereits angenommen.

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Charles, Camilla, Meghan und Harry
Charles, Camilla, Meghan und Harry © Chris Jackson/Getty Images

Der einzige kritische Punkt bleibt jedoch die Frage nach dem Schutz der Familie vor Ort. Da das zuständige Komitee RAVEC den Antrag auf staatlich finanzierten Polizeischutz abgelehnt hat, bekommt Prinz Harry diesen für die Reise nicht. Ein Insider betonte jedoch: "Harry überdenkt die Lage. Letztlich wird er alles daransetzen, einen Weg zu finden, sie sicher herüberzubringen." Bei einer Übernachtung auf einem königlichen Grundstück wäre die Familie durch die dortigen Sicherheitsvorkehrungen geschützt.

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