Versöhnung in Sicht! DAS ist Harrys Geheim-Plan

Setzt Prinz Harry (41) endlich auf Frieden im britischen Königshaus? Nach Jahren der Funkstille und öffentlichen Vorwürfe deutet derzeit alles darauf hin, dass der Herzog von Sussex seine Prioritäten drastisch verschoben hat.

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Seitdem Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2020 ihre royalen Pflichten niederlegten und in die USA auswanderten, gilt das Verhältnis zur Königsfamilie als zutiefst zerrüttet. Doch ein vertrauliches Wiedersehen im vergangenen Monat auf dem Landsitz Highgrove scheint das Eis gebrochen zu haben. Erstmals verbrachte der König dort wieder Zeit mit Harry, Meghan und seinen Enkelkindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet.

Ein Palast-Insider verriet

"Es gibt keinen Zweifel, dass er die Zeit im Vereinigten Königreich mit seiner Familie genossen hat – besonders die Gelegenheit, seinen Vater zusammen mit seiner Frau und den Kindern zu sehen. Er ist an einem Punkt angekommen, an dem er nicht nur sein Heimatland öfter besuchen, sondern wirklich wieder mit seiner Familie zusammen sein möchte."

Große Pläne

Um das zarte Pflänzchen der Versöhnung nicht zu gefährden, halten die Sussexes die Details ihrer Treffen strikt unter Verschluss. Weder Charles noch Königin Camilla tauchten auf den Urlaubsfotos auf, die Meghan kürzlich auf Instagram teilte. Diskretion gilt als der Schlüssel für eine dauerhafte Annäherung.

Meghan und Harry © Instagram/meghan

Als Höhepunkt der Versöhnung erhofft sich Harry nun einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit König Charles im kommenden Jahr:

Das Event: Die Invictus Games in Birmingham.

Die Rolle des Königs: Die Organisatoren planen, Charles zur Eröffnungs- oder Abschlusszeremonie einzuladen sowie Sportstätten zu besuchen.

Das Ziel: Ein symbolträchtiges Signal der Einheit vor den Augen der Weltpresse.

Mehr Zeit für Großeltern

Harry wolle zudem weitere Treffen arrangieren, damit König Charles mehr Zeit mit seinen Enkelkindern verbringen kann, die er seit der Auswanderung des Paares kaum zu Gesicht bekommen hat. Der Herzog sei fest entschlossen, die Chance auf einen Neuanfang zu nutzen und absolut nichts zu tun, was dieses Ziel gefährden könnte.