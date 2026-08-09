Royals
TV
E-Paper
Immo
Stars

"Hoffe, er errötet nicht"

Ex packt über Sex mit Prinz Edward aus

Ein Mann im Anzug und Krawatte lächelt vor unscharfem Hintergrund in die Kamera.
© Getty Images
Prinz Edward gilt als einer der zurückhaltendsten Royals. Große Skandale oder öffentliche Liebesdramen waren beim jüngsten Bruder von König Charles bislang kaum ein Thema. Doch nun sorgt ausgerechnet seine Ex-Freundin für pikante Einblicke in eine längst vergangene Beziehung.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Musical-Darstellerin Ruthie Henshall (59) blickt in ihren neuen Memoiren "The Showgirl and the Prince" auf ihre fünfjährige On-off-Beziehung mit Prinz Edward (62) zurück. Dabei wird deutlich, dass es zwischen den beiden einst deutlich leidenschaftlicher zuging, als es das zurückhaltende Image des Royals vermuten lässt.

"Hoffe, er errötet nicht"

Henshall weiß offenbar selbst, dass ihre Enthüllungen für den Prinzen unangenehm sein könnten. Mit einem Augenzwinkern schreibt sie: "Ich hoffe, er errötet nicht allzu sehr." Warum sie überhaupt so persönliche Details öffentlich macht, erklärt sie gegenüber "¡Hola!": "Eine Liebesgeschichte ist eine Liebesgeschichte. Ich glaube nicht, dass es die ganze Geschichte wäre, wenn dieser Aspekt fehlen würde."

Die beiden lernten sich 1988 kennen. Edward arbeitete damals als Produktionsassistent bei der Theaterfirma von Andrew Lloyd Webber, während Henshall als Musical-Darstellerin erste große Erfolge feierte. Aus der Bekanntschaft entwickelte sich eine "sehr leidenschaftliche Beziehung", wie die heute 59-Jährige rückblickend erzählt.

"Wir waren uns intim nahe, und das gehört zu einer Liebesbeziehung nun mal dazu", schreibt Henshall. Gleichzeitig betont sie, dass sie die Privatsphäre ihres früheren Partners respektieren wollte. "Ich wollte seinen Körper nicht beschreiben, und ich hoffe, die Leute verstehen, dass er ein leidenschaftlicher Mann ist."

Besonders eine Episode ist ihr offenbar in Erinnerung geblieben. In der Nacht vor einer "Trooping the Colour"-Parade soll Edward wegen seiner Freundin kaum ein Auge zugemacht haben. Henshall erzählt mit einem Augenzwinkern: "Ich habe ihn gewöhnlich die ganze Nacht wachgehalten."

Trotz der großen Gefühle hatte die Beziehung letztlich keine Zukunft. Henshall wollte ihre Karriere nicht für ein Leben als Royal aufgeben – und die Wege der beiden trennten sich schließlich.

Auch interessant

Straße von Hormuz: Mullahs stellen plötzlich neue Forderungen

Laufen im Sommer: 10 geniale Tricks, mit denen Sie der Hitze trotzen

Wer Brownies mag, wird diese 4 Sommer-Varianten lieben

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Backideen und Tipps für vegane Süßigkeiten

Meghan feiert 45er mit Pyjama-Tanz

"Würde ihm die Welt bedeuten": Prinz Harry lädt König Charles ein

Ex packt über Sex mit Prinz Edward aus

Nach Flut: So viele Gelsen wie nie

Österreich rutscht ab

Das Wetter morgen

1.900 Zigarettenpackerl von Grenzbeamten entdeckt

Britisches Königshaus jubelt über Nachwuchs

Umfrage-Schock: Das sind die beliebtesten Royals