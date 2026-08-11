König Charles verrät intimes Geheimnis

Während eines öffentlichen Auftritts verplapperte sich König Charles und verriet den Kosenamen für Königin Camilla. Dieser ist nicht der einzige.

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Beim gemeinsamen Baumpflanzen mit dem schwedischen Königspaar im Windsor Great Park gab König Charles (77) einen sehr privaten Einblick. Er verriet seinen Kosenamen für Königin Camilla (79). Laut dem britischen Regionalportal "Cambridgeshire Live" hat Charles seine Frau freundlich hingewiesen: "Auf dieser Seite, Darling, auf dieser Seite". Dabei zeigte er ihr, wo sie die Erde um den frisch gepflanzten Baum häufen solle.

"Darling" ist nicht der einzige Kosename von König Charles für seine Königin Camilla. Der Royal-Biograf Gyles Brandreth hat in seiner Biografie über Queen Elizabeth II. (96, † 2022) verraten, dass Charles seine Geliebte gerne "Mehbooba", ein Urdu-Wort, das "meine Geliebte" bedeutet, nennt. Wie die britische Zeitung "Evening Standard" berichtete, verwendet der König gerne Begriffe aus dieser Sprache. Bei einer Indien-Reise verwendete er das Wort in einer seiner öffentlichen Reden. Charles liebt die indische Kultur und reiste über zehn Mal in die Region.

"Gladys" und "Fred"

Aus ihren Anfangszeiten sind andere Kosenamen überliefert. Als die beiden in den 1970er-Jahren ihre geheime Romanze begannen, haben sich die beiden einander "Gladys" und "Fred" genannt. Die Namen waren eine Anlehnung an die Figuren der beliebten BBC-Radiosendung "The Goon Show". Diese hat der damalige Prinz Charles begeistert verfolgt.

Auch König Charles besitzt einige Spitznamen. Camillas Enkelkinder nennen ihn herzlich "Uppa". Prinz Williams und Prinzessin Kates Kinder sagen zu ihm "Grandpa Wales". Seine Schwester Prinzessin Anne (75) hat den wohl süßesten Kosenamen. Sie begrüßt ihren Bruder mit "old bean", was übersetzt so viel heißt wie "alter Freund". Die Namen wurden von der offiziellen BBC-Dokumentation "Charles III: The Coronation Year" enthüllt. Dabei war Charles zu sehen, wie die Begrüßung ein schallendes Lachen aus ihm entlockte.

Spitznamen besitzen innerhalb von Paaren und Familien eine tiefe emotionale Bedeutung, so die Marketingexpertin Charlotte Butt von Coca-Cola. Sie erklärte in einem Beitrag für das britische "Hello!": "Spitznamen sind mehr als bloße Bezeichnungen – sie sind eine Kurzformel für gemeinsame Geschichte, Insider-Witze und persönliche Verbundenheit."