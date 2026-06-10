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König Charles und Prinz Harry: Kommt es bald zur großen Versöhnung?

König Charles III. und Prinz Harry
© Getty Images
Prinz Harry plant laut Insidern ein Wiedersehen mit König Charles. Dabei soll der Monarch auch seine Enkelkinder treffen.
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Noch im Juli plant der 41-jährige Prinz Harry offenbar eine Reise in die Heimat. Sowohl auf Highgrove als auch in London laufen laut einem Insider der "Bild"-Zeitung bereits die Vorbereitungen für ein Treffen. König Charles wünsche sich sehnlichst, seine Enkelkinder wiederzusehen. Seit dem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 lebt Harry mit Meghan (44) und den Kindern Archie (7) und Lilibet (5) in Kalifornien.

Hoffnung auf ein Wiedersehen

Die Kinder haben ihren Großvater schon fast drei Jahre nicht mehr gesehen. Lilibet war überhaupt erst einmal in Großbritannien. Die räumliche Distanz belastete die Beziehung bisher stark. Als der 77-jährige Monarch und seine Frau Camilla (78) im April in die USA reisten, kam es zu keinem Besuch bei der Familie in Kalifornien. Doch Harry leidet unter der Situation. In einem früheren "BBC"-Interview sagte er: "Ich würde mich gerne mit meiner Familie versöhnen. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar."

Sorge um König Charles

König Charles III. und Königin Camilla
König Charles III. und Königin Camilla © PA Images via Getty Images

Auch der König steht einer Versöhnung offen gegenüber. Seit Februar 2024 befindet er sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Ein Palastmitarbeiter erklärte, dass sich Charles sehr bewusst darüber sei, dass ihm für ein Familientreffen nicht mehr unendlich viel Zeit bleibe. Camilla unterstützt die Pläne tatkräftig, da sie wisse, wie sehr ihr Mann unter dem Zerwürfnis mit seinem jüngsten Sohn leidet.

Reise mit Prinz Harry

Ob es tatsächlich zu dem langersehnten Wiedersehen kommt, bleibt abzuwarten. Während eine Reise von Harry mit Archie und Lilibet im Raum steht, gilt eine Teilnahme von Meghan als unwahrscheinlich.

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