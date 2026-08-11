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Constantine-Alexios

Oh la la: Heißer Prinz zieht blank

© Instagram
Er gilt als einer der begehrtesten Junggesellen des europäischen Hochadels: Prinz Constantine-Alexios von Griechenland und Dänemark (27). Der älteste Sohn von Prinz Pavlos (59) und Prinzessin Marie-Chantal (57) und Patensohn von Prinz William weiß genau, wie er seine Fans verzaubert.
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Prinz Constantine-Alexios ist zwar nur die Nummer zwei der theoretischen griechischen Thronfolge, beim Posieren macht dem Enkel des letzten griechischen Königs Konstantin II. (†82) aber so schnell keiner was vor. In einer Instagram-Story teilte der 27-jährige Royal nun eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die einen filmreifen Auftritt garantiert.

Oberkörperfrei steht er am Strand, der Blick nachdenklich in die Ferne gerichtet:

  • Der Look: Ein helles Tuch um den Kopf gewickelt, Ketten mit Anhängern um den Hals und ein gemustertes Tuch um die Hüften.
  • Die Details: Auf seinem durchtrainierten Arm ist zudem ein auffälliges Tattoo zu erkennen.

Aufregendes Liebesleben

Dass der royale Beau in der Damenwelt heiß begehrt ist, bewies er in der Vergangenheit bereits mehrfach mit prominenten Damen an seiner Seite.

Anfang 2023 machten Gerüchte über eine Liaison mit dem britischen Model Poppy Delevingne (40) die Runde. Mitte 2024 folgte eine Beziehung mit dem Sports Illustrated-Model Brooks Nader (29), mit der er unter anderem auf einer viel beachteten Hochzeit auftauchte – das Paar trennte sich jedoch Mitte 2025. Lange blieb der Prinz allerdings nicht Solo: Ende 2025 tauchten Paparazzi-Bilder aus New York auf, die den Prinzen knutschend und Händchen haltend mit der beliebten Schauspielerin Madelyn Cline (28) zeigten.

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