Oh la la: Heißer Prinz zieht blank

Er gilt als einer der begehrtesten Junggesellen des europäischen Hochadels: Prinz Constantine-Alexios von Griechenland und Dänemark (27). Der älteste Sohn von Prinz Pavlos (59) und Prinzessin Marie-Chantal (57) und Patensohn von Prinz William weiß genau, wie er seine Fans verzaubert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Prinz Constantine-Alexios ist zwar nur die Nummer zwei der theoretischen griechischen Thronfolge, beim Posieren macht dem Enkel des letzten griechischen Königs Konstantin II. (†82) aber so schnell keiner was vor. In einer Instagram-Story teilte der 27-jährige Royal nun eine Schwarz-Weiß-Aufnahme, die einen filmreifen Auftritt garantiert.

Oberkörperfrei steht er am Strand, der Blick nachdenklich in die Ferne gerichtet:

Der Look: Ein helles Tuch um den Kopf gewickelt, Ketten mit Anhängern um den Hals und ein gemustertes Tuch um die Hüften.

Die Details: Auf seinem durchtrainierten Arm ist zudem ein auffälliges Tattoo zu erkennen.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Aufregendes Liebesleben

Dass der royale Beau in der Damenwelt heiß begehrt ist, bewies er in der Vergangenheit bereits mehrfach mit prominenten Damen an seiner Seite.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Anfang 2023 machten Gerüchte über eine Liaison mit dem britischen Model Poppy Delevingne (40) die Runde. Mitte 2024 folgte eine Beziehung mit dem Sports Illustrated-Model Brooks Nader (29), mit der er unter anderem auf einer viel beachteten Hochzeit auftauchte – das Paar trennte sich jedoch Mitte 2025. Lange blieb der Prinz allerdings nicht Solo: Ende 2025 tauchten Paparazzi-Bilder aus New York auf, die den Prinzen knutschend und Händchen haltend mit der beliebten Schauspielerin Madelyn Cline (28) zeigten.

Ob aus der Romanze mit der Outer Banks-Darstellerin eine feste Beziehung gewachsen ist, behält der Jetsetter bisher für sich. Fest steht jedenfalls: Mit Schnappschüssen wie seinem neuesten Strandfoto zieht der Royal alle Blicke auf sich.